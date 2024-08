Magdalena Piñera rememoró fatídico accidente de su hermano Sebastián: “Me di cuenta que había muerto”

El pasado 6 de febrero, la noticia del fallecimiento de Sebastián Piñera sacudió al país. El ex presidente de Chile estaba sobrevolando el Lago Ranco acompañado de su hermana Magdalena Piñera, su amigo y empresario Ignacio Guerrero, y el hijo de este último, Bautista Guerrero. De repente un accidente provocó que la aeronave se estrellara en el agua.

En conversación con la revista Sábado de El Mercurio, Magdalena señaló que su consuelo es haber estado con el ex mandatario por esos días. “Tuve la suerte, y eso me conforta mucho, de estar en la casa de Sebastián y Cecilia cuando fue el accidente. Yo podría haber estado en Arica, en Santiago, pero ese 6 de febrero estaba ahí”, confesó.

Con su vasta experiencia en pilotaje de helicópteros, Piñera conocía bien el protocolo a seguir en caso de un accidente en el lago, por lo que alertó a su tripulación al respecto. “Nos dijo que en caso de cualquier cosa, había que abrir la puerta antes de que el helicóptero cayera al agua”, comentó la hermana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sin embargo, a poco de haber despegado, Sebastián exclamó: “¡¿Qué pasó?!”, y en cuestión de segundos ya estaban en el agua. “En un segundo el agua estaba hasta las rodillas, al otro llegaba hasta la cintura, y después me tapó y se oscureció todo. No me acuerdo en qué momento me saqué el cinturón de seguridad, solo que traté de abrir la puerta, pero no pude”, relató la hermana del ex presidente.

No lo vio salir

Tras el impacto del helicóptero con el lago, vinieron segundos totalmente caóticos, pero Magdalena logró mantener la calma. “Gracias a Dios ahí paré. Estiré la mano hacia mi compañero de asiento, que era Bautista, empujé el agua y vi que no estaba. Entonces dije: ‘La puerta está ahí’”, rememoró.

“Fui la última en salir (…) Miré para un lado y vi a Bautista, miré para el otro y vi a Ignacio, pero no vi a Sebastián. Lo empecé a buscar dando vueltas en el agua, pero no había nadie más, no estaba. Ese fue el minuto en que me di cuenta de que se había muerto”, contó. Y, según dijo, tras ser rescatados, “ninguno de nosotros habló. Cuando llegaron a buscarnos nos subimos en silencio a la lancha y así nos quedamos”.

“Al otro día, nos levantamos a las seis de la mañana y a las ocho ya estábamos en el Servicio Médico Legal de Valdivia. Ahí comenzaron días de mucha intensidad. Fueron tres días de gente, abrazos, saludos y el teléfono. Estaba arriba de la pelota todo el tiempo”, añadió.

A seis meses de la muerte de Sebastián Piñera, la hermana del ex mandatario lo recuerda seguido. “Hay muchas cosas que extraño, por ejemplo, que al menos una vez a la semana me llame y me diga: ‘Pichita, ¿Qué está haciendo, véngase a almorzar acá’ o ‘vamos a ir a ver esta película, ¿quiere venir con nosotros?’”, cerró Magdalena Piñera.