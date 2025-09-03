¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”

Se acercan las Fiestas Patrias y con ellas, cuatro días de fiesta y fondas que encenderán el espíritu dieciochero en todo Chile. En el corazón del Parque O’Higgins, La Gran Fonda de Chile se perfila como la celebración más grande, donde la música y la gastronomía se mezclarán con un inédito despliegue de seguridad que evoca la rigurosidad de un aeropuerto.

En este marco, la entidad informó sobre la implementación de un operativo sin precedentes, que incluirá personal de seguridad y vigilancia continua. Además, se instalará una Tenencia temporal dentro del lugar, lo que facilitará la recepción inmediata de denuncias y la coordinación ágil con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Seguridad nivel aeropuerto

Una de las principales innovaciones en estas fondas será la instalación de escáneres de rayos X similares a los que se utilizan en aeropuertos. En los accesos de Rondizzoni y Parque O’Higgins se implementarán controles especiales, donde todos los asistentes deberán pasar por detectores de metales y someterse a revisiones, con el objetivo de impedir el ingreso de objetos prohibidos, incluyendo armas blancas o de fuego.

"Trabajaremos con un estándar de seguridad nivel aeropuerto, para que la gente venga segura, se sienta protegida y pueda disfrutar sin preocupaciones", explicó el vocero de La Gran Fonda de Chile, Juan Pablo Tapia.

Asimismo, el esquema de seguridad para las fondas en el Parque O’Higgins incluirá la colocación estratégica de cámaras inteligentes capaces de detectar y reconocer rostros, conectadas a un sistema de análisis de video respaldado por inteligencia artificial.

Estas se colocarán en los principales puntos de entrada, pasillos, áreas de venta y escenarios, proporcionando supervisión en tiempo real, registro completo de movimientos y análisis avanzado del comportamiento de los asistentes a lo largo de todo el evento.

Cabe destacar, que este sistema no solo reconoce a los individuos, sino que también examina metadatos sobre género, edad aproximada, vestimenta, accesorios e incluso expresiones faciales, como alegría, enojo o tristeza. De esta manera, se mejora la capacidad de reacción ante comportamientos sospechosos o situaciones de riesgo.

El plan de seguridad incluye personal de vigilancia privada contratado por la productora, junto a guardias tácticos del municipio de Santiago y un amplio despliegue de Carabineros y la PDI. Dentro de la fonda se habilitará un destacamento exclusivo que funcionará como punto de recepción de denuncias y centro de coordinación entre las fuerzas policiales y el equipo de seguridad privada.

La temida lista negra

Otra de las acciones más destacadas será la implementación de una “lista negra”, en la que se registrará a quienes sean detectados cometiendo “incivilidades” a lo largo de la celebración.

"El que se porta mal, queda registrado ahí", explicó el alcalde Mario Desbordes al respecto, precisando que estas personas no podrán ingresar en jornadas posteriores. Eso sí, dicho listado será eliminado una vez concluidas las celebraciones.

¿Qué otras Fondas habrá en Santiago?

Recordemos que, si bien La Gran Fonda de Chile se perfila como la más masiva, no es la única que estará ofreciendo un gran escenario dieciochero en la Región Metropolitana. A continuación te dejamos algunas de las grandes fondas a las que podrás asistir durante estas Fiestas Patrias:

Semana de la Chilenidad

Disfruta en familia del folclore, danza, gastronomía y actividades ecuestres, con shows estelares de Entremares y Bombo Fica.

Fechas: 17 al 21 de septiembre.

Lugar: Parque Padre Hurtado.

Entradas: Ticketplus.

Fonda del Estadio Nacional

Ñuñoa celebra con cinco días de música, baile y gastronomía típica. Artistas como Santa Feria, Américo, Garras de Amor, Viking 5, Standly, Los Nocheros, Pollo Fuentes, Juana Fé, The Ramblers, entre otros, animarán la fiesta.

Fechas: 17 al 21 de septiembre.

Lugar: Parque Estadio Nacional.

Entradas: Ticketpro.

Yein Fonda

Disfruta de una super mezcla de cueca, cumbia y rock and roll con Los Tres, Los Jaivas, Joe Vasconcellos, Gepe, Los Vásquez y más.

Fechas: 17 al 20 de septiembre.

Lugar: Parque Ciudad Empresarial, Huechuraba.

Entradas: Puntoticket.

Fonda Doña Florinda

Cuatro días de música en vivo con artistas como Chico Trujillo, Ráfaga, Américo, Los Vásquez, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y más.

Fechas: 18 al 21 de septiembre.

Lugar: Walter Martínez 2295, La Florida.

Entradas: Puntoticket.

Fonda Doña Rosa

Lo mejor de la música tropical con artistas como Chico Trujillo, Américo, Ráfaga, Los Vásquez, Santa Feria, La Sonora Malecón y Amar Azul.

Fechas: 18, 19 y 21 de septiembre.

Lugar: Hipódromo de Independencia.

Entradas: Puntoticket.

Fonda Lady Inés

Una gran fiesta con Huasos Quincheros, Moral Distraída, Sonora Malecón, Combo Tortuga y más. Habrá juegos criollos, foodtrucks y más de 70 emprendedores y artesanos de Buin y O’Higgins.

Fechas: 18 al 20 de septiembre (12:00 a 22:00 hrs).

Lugar: Parque Inés de Suárez, Providencia.

Entradas: Ticketpro.

Fiesta Costumbrista de Peñaflor

Disfruta de esta primera edición con tres días de música en vivo, gastronomía típica, artesanía, juegos y más. Artistas como Illapu, María José Quintanilla, Entremares, Amar Azul, Grupo Alegría y talentos locales animarán el escenario.

Fechas: 18, 19 y 20 de septiembre.

Lugar: Parque El Trapiche, Peñaflor.

Entradas: Desde el 12 de septiembre en peñaflor.cl.

Fonda Nómade

Fonda alternativa con mezcla de folclore, cumbia y ska, humor y espacios culturales.