Hallan cuerpo sin vida en playa Cavancha: impacto entre veraneantes en Iquique

Un fuerte impacto generó entre los visitantes de playa Cavancha, en Iquique, el hallazgo de un cuerpo que fue llevado hasta la orilla por el oleaje durante la tarde de este viernes, mientras varias personas se encontraban en el lugar disfrutando del paisaje.

Descubrimiento del cadáver en plena zona turística

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando un grupo de niños que jugaba en el sector costero advirtió a los adultos sobre la presencia de un cuerpo inmóvil en la arena. En ese momento, la playa se encontraba repleta de familias que rápidamente notaron la situación intentando manejarla hasta que llegaron los equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, se trataba de un hombre adulto, sin ropa, y que solo mantenía una especie de bolsa adherida al cuerpo, según relataron testigos del lugar. La Capitanía de Puerto informó que, debido al temor de los presentes, nadie se acercó a retirar o asegurar el cadáver. Minutos después, una serie de olas lo volvió a arrastrar mar adentro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Posteriormente, personal de la Policía Marítima logró recuperar el cuerpo y notificó a la Fiscalía, que ordenó los procedimientos correspondientes.

Investigación en curso para determinar identidad y causas

Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron a la playa para reunir evidencias que permitan esclarecer el origen del cuerpo. Hasta ahora, la identidad del hombre permanece sin confirmar. El Servicio Médico Legal (SML) será el encargado de realizar los exámenes forenses que permitan determinar quién era y las circunstancias de su muerte.

Te puede interesar: ¡De película! Niño quedó atrapado en la arena en playa de Cartagena y lo rescataron con retroexcavadora