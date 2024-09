Gustavo Álvarez sale al paso del supuesto "apriete" del plantel de U de Chile en defensa de Marcelo Morales

Cristián Caamaño reveló la situación que se generó en Universidad de Chile tras la decisión de Gustavo Álvarez de enviar a Marcelo Morales a la banca mientras la renovación de su contrato sigue estancado, lo que no fue del agrado del plantel azul, por lo que un grupo de jugadores habría hablado directamente con el DT.

"Cuando congelan a Marcelo Morales, Marcelo Díaz y otros pesos pesados del plantel fueron a hablar con Gustavo Álvarez: ‘Si queremos ser campeones, tiene que jugar Marcelo Morales’. Y por eso Álvarez lo descongeló", señaló el periodista en Deportes en Agricultura, agregando que "no fue una situación que de la noche a la mañana se le ocurrió a Gustavo Álvarez desobedecer a la dirigencia, sino que tuvieron que intervenir los futbolistas para que lo devolviera a la titularidad. Si no, Morales no jugaba más".

En este sentido, comentó que "esto fue gracias a Marcelo Díaz y a varios otros pesados que fueron a hablar con él, porque entendían que no podían dejar de lado a un titular de la primera rueda. No fue una decisión propia de Álvarez, se respaldó con los jugadores".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Durante la conferencia de prensa que el técnico azul ofreció este viernes fue consultado por los dichos de Caamaño, a lo que respondió: "Bueno, volvemos el tiempo atrás. El tema Morales quedó claro e inclusive alguno de ustedes me pidieron disculpas por haber llevado información que era falsa ¿Se acuerdan de eso o no? Y creo que coinciden todos".

"Aquí hay 10 periodistas más los camarógrafos y todos coinciden que fue información falsa y si fue información falsa, es punto cerrado. Ya no hay que hablar más del tema", indicó, añadiendo que "estamos en un momento de definición donde muchos queremos lo mejor para la U y lo mejor para eso es mantener la armonía. Si hubiera que aclarar, lo haría pero lo doy por cerrado cuando ustedes me pidieron disculpas. Disculpas otorgadas, punto cerrado".