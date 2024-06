¿Fin a los rumores? Guillermo Paiva saca la voz en Colo Colo tras rumores de ofertas extranjeras

Colo Colo no ha sellado refuerzos aún y por lo mismo quiere al menos mantener a todos sus jugadores para el segundo semestre. En este sentido, se rumoreó la partida de Guillermo Paiva ante un supuesto interés desde Brasil y México, pero fue el propio delantero quien aclaró la situación.

En conversación con DSports, el delantero paraguayo aclaró sus verdaderas intenciones de cara al futuro. "Me enfoco en lo que viene en el semestre y estar a la altura. Después se verá mi futuro, me encantaría quedarme en Colo Colo, me gusta el país y estoy cómodo", comenzó señalando.

Justamente respecto a los desafíos que se vienen con la camiseta de los albos, el exjugador de Olimpia afirmó que "pasando a octavos en Libertadores son todos difíciles. Ahora, mano a mano, los detalles son importantes. Ojalá de local llevarnos una buena ventaja y luego allá poder liquidar".

Paiva despejó las dudas sobre su futuro en el Estadio Monumental.

Pero eso no fue todo, porque el delantero de 26 años también tuvo palabras para lo que se viene en el Campeonato Nacional. "El torneo va a ser competitivo, hay cuatro o cinco equipos peleando ahí arriba. Ahora nos meteremos más en el campeonato, tuvimos derrotas que no esperábamos y tenemos que ponernos las pilas para que no pase este semestre", concluyó.

Es así como Guillermo Paiva aclaró sus reales intenciones para este 2024, afirmando que quiere defender la camiseta del Cacique durante mucho tiempo más. Para esto, los albos tendrán que pagar la cláusula de su préstamo, la cual asciende a un millón de dólares.

