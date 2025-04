Gonzalo Winter y el meme extranjero que celebra su candidatura: “Gabriel Boric 2”

Gonzalo Winter, al igual que otras cartas presidenciales, se ha mantenido en el ojo mediático tras anunciarse su candidatura desde el oficialismo. Más aún, el diputado ha traspasado fronteras y se ha convertido en todo un tema de debate en el extranjero.

Y es que, a través de la plataforma X, antes conocida como Twitter, se viralizó un mensaje de la cuenta Populism Updates que celebra la candidatura presidencial del abanderado del Frente Amplio.

“En Chile, el partido de Gabriel Boric está impulsando la candidatura de Gabriel Boric 2. Me encanta la idea de que la izquierda chilena pueda impulsar como candidatos a esta interminable serie de hombres que parecen pertenecer a bandas de rock independiente”, comentaron desde la cuenta. “Su nombre es Gonzalo Winter, y coincido en que ni siquiera suena real”, agregaron.

El mensaje rápidamente se viralizó, generando una ola de comentarios, memes que celebraron el parecido de Winter a otras figuras, y que otros recalcaron que todo es “un ejército de Gabriel Borics”.

In Chile, Gabriel Boric's party is running Gabriel Boric 2. I kind of love the idea that the Chilean left could just run this endless series of men who look like they could be in indie rock bands. His name is Gonzalo Winter which I agree doesn't even sound real pic.twitter.com/QcIoT7mXIo