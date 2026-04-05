¿Promesa de campaña fallida? Gobierno descartó una auditoría externa internacional por "estrechez fiscal"

El Gobierno de José Antonio Kast comunicó este fin de semana que no podrá avanzar en la ejecución de una de sus principales promesas de campaña, previa a la segunda vuelta presidencial.

Según lo señalado por La Tercera, el Ejecutivo decidió descartar la opción de que sea una auditoría externa internacional la encargada de hacer una radiografía del estado de los recursos públicos.

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La medida se tomó aludiendo a la situación económica de la billetera estatal, mencionando directamente que se ha optado por no avanzar en el tema en consecuencia de la "estrechez fiscal".

La situación supone un revés para la administración Kast, dado que —desde su anuncio como promesa de campaña— fueron alrededor de cuatro las empresas internacionales que buscaban adjudicarse dicha auditoría.

En la contraparte, desde el Palacio de la Moneda aseguraron que, si bien no se pueden permitir el gasto para una auditoría externa internacional, continuarán con la ejecución de auditorías internas.

Auditorías Internas

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Este proceso se realiza bajo el liderazgo de la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, con recursos existentes en el Estado.

Castillo encabeza el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal y está próximo a recibir un informe preliminar que solicitó a los serivicios públicos.