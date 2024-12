“Nosotros los venezolanos tenemos traumas”: George Harris pidió disculpas y se sinceró tras polémico comentario sobre Salvador Allende

En el capítulo de este viernes de Only Fama, el periodista Michael Roldán entrevistó al comediante venezolano George Harris, quien será parte del cartel de artistas que se presentarán en el Festival de Viña del Mar 2025.

En medio de la conservación, el humorista abordó la polémica que surgió en redes sociales. Todo luego de que reflotaran un antiguo tuit contra el gobierno de Salvador Allende y una rutina con críticas al presidente Gabriel Boric.

“Yo entiendo, por la preponderancia, la importancia del festival dentro del país, hay un montón de gente que trabaja en televisión que averigua la vida exhaustivamente de cada artista que va a ir al festival. Encontraron un tuit donde yo hablé del Presidente Allende y luego encontraron una rutina en donde yo hablé del presidente Boric”, afirmó el venezolano en primer lugar.

Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha! https://t.co/3vrtGVCFp2 September 12, 2023

Dentro de esa línea, el comediante apuntó que ha hablado de los mandatarios de distintos países en sus rutinas y “por supuesto hablo de lo que me toca a mí”. Agregó que “de decir cosas que a lo mejor más adelante dice ‘no tenía que haberlo dicho (...) porque ni yo viví Allende, ni yo estudié ahí, ni yo voté por Boric, ni yo soy chileno’. A veces uno tiene que hacer el mea culpa y decir ‘el humor debe tener risas y luego sus momentos de silencio’”.

George Harris ofreció disculpas

Frente a sus palabras, Roldán le preguntó a Harris si se arrepentía de su tuit contra Allende. “Sí, me arrepiento porque yo no viví Allende. Yo recuerdo los chilenos que emigraron a Venezuela (...) Yo recuerdo eso y entiendo perfectamente que hay un dolor con respecto a la historia. Y que ese dolor yo no lo conozco (...) y ahí es donde yo incurrí en el error”.

“Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno, porque nosotros los venezolanos tenemos traumas y cuando nos dicen la palabra ‘izquierda’, nosotros queremos correr”, expresó el humorista.

Entonces, Roldán le consultó respecto a las presuntas amenazas de muerte que habría recibido por redes sociales. “Sí, he recibido por redes sociales algunos comentarios muy negativos. Obviamente en un momento dado me asustó. Lo hablé con los organizadores del festival, hablamos un poco del contexto de lo que pasó (...) Y me dijeron ‘vamos para adelante, seguimos con nuestro proyecto, la presentación va a estar bien’”, señaló Harris.

“Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad en mi vida y en mi carrera, para mí es muy importante. Yo he llenado lugares increíbles en mi vida (...) Pero para mí, este escenario, yo me crié con este lugar”, sentenció George Harris. Además, aclaró que su rutina “no habla de política”. “En mi show en vivo, la gente logra desconectarse y recordar cosas ínfimas que tenemos en nuestra historia y en nuestra niñez”, concluyó George Harris.