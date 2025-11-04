¡Generará 4.000 empleos! Inauguran mayor mina de oro que pondrá a Chile en el Top 20 de productores globales

Un hito para la industria minera chilena se concretó este lunes con la inauguración de la minera Salares Norte, ubicada en la Región de Atacama y operada por la firma sudafricana Gold Fields.

El proyecto implica una inversión de US$ 2.100 millones, lo que la convierte en la mayor mina de oro de nuestro país hasta la fecha. Al mismo tiempo, desde el Gobierno se informó que generará cerca de 4.000 empleos directos e indirectos, y aportará alrededor de US$ 800 millones al fisco.

Según la empresa, la producción anual esperada es del orden de 350.000 onzas de oro, lo que representaría un aumento de al menos 25% de la producción del metal en Chile y posicionaría al país entre los 20 principales productores mundiales.

¿Qué dicen las autoridades?

Al respecto de la nueva mina de oro, la ministra de Minería, Aurora Williams, señaló que el proyecto simboliza la consolidación de una minería moderna, sustentable y tecnológicamente avanzada, en línea con la Política Nacional Minera 2025 y el Plan Sectorial de Cambio Climático.

"Salares Norte no sólo aporta inversión y empleo, sino que también confirma a Chile como un socio confiable para la inversión de largo plazo y fortalece el tejido productivo de Atacama", destacó la autoridad.

En tanto, el CEO de Gold Fields, Mike Fraser, afirmó que “Chile es un país al que sabemos que podemos venir y contar con el apoyo del Gobierno, de las comunidades y de personas que entienden la minería“. También recalcó que esta es “la inversión más grande en el desarrollo de una mina greenfield que hemos hecho en nuestra historia”.

Un proyecto sostenible

Otro de los aspectos relevantes de la nueva mina de oro, es su enfoque hacia la sostenibilidad. Y es que el proyecto incorpora tecnologías de filtrado relaves en seco, eficiencia hídrica, y energía solar de alta montaña, así como digitalización de la operación

Cabe destacar, que la operación ya involucra a más de 190 empresas proveedoras de la región y se espera que favorezca el desarrollo productivo regional, la equidad de género (con una participación femenina proyectada del 26%) y la integración de comunidades del territorio.