Fundación Emilia le llama la atención a Maite Orsini: "Conéctese con la vía"

A través de X la Fundación Emilia le llamó la atención a la diputada Maite Orsini por incumplir la Ley del Tránsito, todo esto luego de que se viralizaran unas fotografías de la parlamentaria condiciendo con el celular en la mano, supuestamente contestando algunos mensajes. En concreto la fundación, compartió una nota de La Hora titulada: "Sorprenden a Maite Orsini cometiendo una grave infracción de tránsito".

La diputada habría incumplido la Ley No Chat la cual según Chile Atiende "prohíbe la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él (...) De esta forma, los conductores están obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito (...) pueden ser fiscalizados y sancionados por este motivo".

¿Qué le dijeron desde la fundación a Orsini?

“La Ley #NoChat prohibió manipular dispositivos mientras conduces. La primera causa de siniestros viales a nivel nacional es “no ir atentos a las condiciones del tránsito” partieron diciendo desde la entidad para luego mencionar. "Por favor Maite Orsini conéctese con la vía, no con las redes mientras conduce”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Por el momento, la honorable no ha realizado declaraciones al respecto, sin embargo sus fotografías generaron comentarios en su contra. "Estos son nuestros parlamentarios. Legislan como el culo y ni siquiera son capaces de dar el ejemplo respetando la ley. Inaceptable!!!"; "Es que ella es de la casta intocable, las leyes no corren para ella"; "Cuando fiscalicen la ley NoChat juzguen a la diputada, pero veo a todos los conductores con el celular en la mano. No defiendo a Maite Orsini, solo que la ley se hizo y nadie la respeta", fueron algunos de los mensajes que se dejaron ver.

Cabe mencionar que la Fundación Emilia fue creada en 2014 por los padres de Emilia Silva Figueroa, bebé de solo nueve meses que falleció tras un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad y su objetivo es "promover una cultura vial responsable y acompañar a las víctimas de siniestros y delitos viales" según describen en su página.

Te puede interesar: Sistema frontal llega a la Región Metropolitana: ¿En qué comunas se suspenden las clases?