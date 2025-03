Funan a venezolano que salió en defensa de George Harris burlándose de los chilenos: "¡Para que se jalen bien ese muñeco!"

A través de redes sociales se volvió viral el registro de un venezolano que salió con todo en defensa de George Harris burlándose de los chilenos. En concreto el ciudadano extranjero festinó con el corte de electricidad que afectó a todo el país el pasado martes 25 de febrero por la falla de una central eléctrica en el norte.

Recordemos que el humorista que se presentó en el Festival de Viña del Mar fue pifiado por gran parte del público y acusó, junto con otros de sus compatriotas un acto de xenofobia. Es por esto que el venezolano viral se burló del “remate” eléctrico y aseguró que ahora con el corte los chilenos se podrían "jalar bien el muñeco".

¿Qué dijo el venezolano viral?

“Ustedes se la pasaron pidiendo remate, tomen el remate”, disparó en una de sus stories.Luego, indicó que “ahí les dieron como nueve horas de apagón para que se jalaran bien ese muñeco. Yo amanecí muerto de la risa, ni Venezuela se atrevió a tanto como en 35 años yéndose la luz”.

Como era de suponer, las respuestas se multiplicaron. De hecho, en X revelaron que su número telefónico estaba asociado a su cuenta de Instagram y hasta filtraron su lugar de trabajo. “Espero tranquilamente el momento donde salga a pedir que dejen de dejarle comentarios negativos” expresó un usuario.

“El sistema eléctrico debe ser mejor en su país”, “Con razón su comediante no logró nada, su intento de humor es súper tonto y no se entiende su acento” y “Jajaja entre más los conozco mejor entiendo lo que les pasa. Miren que ahora el universo confabuló para castigarnos por no reírnos con el huevón fome”, fueron algunas de las reacciones.

