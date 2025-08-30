“Fue shockeante”: Familiares de tripulantes de lancha bruma reaccionaron a nuevos hallazgos

Han pasado ya cinco meses desde la tragedia de la lancha Bruma, pero el dolor de los familiares de los siete pescadores sigue intacto. Tras la aparición de audios que vincularían al capitán del Cobra, aseguran sentirse “shockeados” y demandan que el fiscal marítimo de la Armada avance con mayor rapidez en las indagatorias.

La hija de uno de los tripulantes de la Bruma, Viviana Saldaña, en diálogo con Meganoticias, aseguró que "el tema de los audios para nosotros igual era desconocido y fue shockeante, ahora la fiscal tiene que ver qué va a suceder con eso".

Asimismo, recordó la carta de Pablo Sanhueza, hijo del vigía del Cobra, Juan Sanhueza, quien se suicidó luego de los hechos. En el escrito, el joven relata que su padre quiso en más de una ocasión contar lo que sabía, pero jamás se le tomó declaración.

"Para nosotros fue asombroso verlo ahí, tenemos un poco de empatía, pero la verdad esperemos que la fiscal lo cite a declarar y vea qué va a pasar con él", afirmó Saldaña.

Respecto a la ausencia de declaración del vigía, señaló que recién un día antes de conocerse públicamente la carta se enteraron de aquello, al revisar una carpeta que ellos mismos estaban investigando.

"Lo encontramos extraño eso, porque la verdad, ¿por qué si era una de las partes importantes dentro del buque, era uno de los vigías, por qué nunca le tomaron alguna declaración?", cuestionó.

Apuntaron contra fiscal marítimo

En tanto, la hija del capitán de la Bruma, Catalina Medel, detalló que "nosotros como familias pensamos que fue una falla del fiscal marítimo, porque él es el que está a cargo de tomar las declaraciones, ellos son la entidad que está a cargo de haber recibido al Cobra cuando llegó a puerto, entonces es algo que no se explica".

"Agradecemos que él haya hablado, que Pablo haya hablado, porque puede ser algo importante para la investigación, pero obviamente hubiéramos deseado que hubiera sido antes", agregó. En ese sentido, la joven pidió que la Armada acelere la investigación del caso.

"Necesitamos que el fiscal marítimo acelere el proceso, ya van cinco meses y el ISAM no está listo, o sea, no se entiende por qué se han demorado tanto en entregar esa información, siendo que ellos deberían haber estado ya desde el día uno ahí con el tema del informe", exigió. "Van cinco meses y no hay avances, entonces no se sabe qué se está esperando para que ellos puedan concluir el tema del informe", cerró.