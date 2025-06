Formador de Claudio Bravo culpa a De Paul tras conflicto con Vidal: "Tiene responsabilidad"

Una vez más, Colo Colo se ha vuelto el foco de la polémica luego del tenso cruce entre Arturo Vidal y Fernando De Paul durante el empate con Deportes Iquique, y si bien el volante se ha llevado la mayor parte de las críticas, ahora le cayeron con todo al guardameta, culpabilizándolo por el autogol de la discordia.

En conversación con Bolavip Chile, Julio Rodríguez, formador del histórico Claudio Bravo, analizó la jugada que no solo puso parcialmente por delante a los rivales del Cacique, pues también detonó un impensado enfrentamiento entre ambos futbolistas, conflicto que continuó incluso una vez finalizado el partido.

Si bien evitó referirse a la rencilla, el preparador de arqueros sorprendió acusando que aunque Vidal envió el balón a propia puerta, el verdadero culpable fue De Paul: "Tiene responsabilidad porque es un tiro de esquina. Tiene tiempo para analizar la jugada, la trayectoria del balón, están todos sus compañeros bien ubicados como él quiere".

En esa línea, explicó que en el desarrollo del polémico tanto, el exgolero de Universidad de Chile pudo evitar ese desenlace: "Pero él tiene que hacerse responsable de alguna zona, y normalmente en ese caso de centros de lejos, en el fondo, por muy tiro de esquina que sea, tiene harto tiempo para reaccionar".

"Es un gol evitable y le da la ventaja a Iquique, que en realidad no se había creado muchas ocasiones de gol", insistió Rodríguez, que en el cierre no escondió su molestia por la manera en que Colo Colo se complicó el compromiso ante los norteños: "No esperaba que Iquique hiciera un gol y menos de ese tipo".

