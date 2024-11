¡Filtran supuesta infidelidad! Nicolás Copano y actual ministra de Boric serían protagonistas del escándalo

La vida personal del periodista Nicolás Copano se ha convertido en uno de los temas más comentados en la farándula en los últimos días. Su nombre se adjuntó a los recientes rumores de infidelidad que han escalado en redes sociales, trayendo consigo una ola de reacciones desde el ojo público.

La discordia se desató a raíz de las declaraciones de Cecilia Gutiérrez en el podcast Oh Diosas. Durante la instancia, la periodista de farándula insinuó que Copano habría tenido un encuentro íntimo con una mujer tan solo 20 días después de haberse casado con María José Castro, conocida como Lady Ganga.

Frente a dicho escenario, Lady Ganga se refirió con total transparencia al tema en su podcast Con la ayuda de mis amikas. En un tono firme, Castro desestimó las acusaciones y las interpretó como un intento de “amedrentarla” y frenar su carrera.

Destapan nuevos detalles

Sin embargo, la controversia no se iba a quedar así nada más. Y es que el conductor del podcast El diario de un loco, Christian Pino, reveló nuevos detalles sobre su relación con Copano. Pino aseguró que, durante años, fue parte del círculo cercano del periodista y compartió momentos personales con él, incluyendo fiestas y celebraciones.

El comunicador sostuvo que conoció a Nicolás Copano en sus primeros años en los medios. Contó que incluso lo invitó a su casa y a sus cumpleaños. Sin embargo, la amistad terminó debido a sus diferencias ideológicas: “Lo conozco como Nicolás Paolo, si es que siguen casados. Yo leí en la prensa que le habría sido infiel 20 días después de casarse, pero eso es cosa de ellos y no voy a profundizar en eso”, explicó Pino.

"Yo no sé si eso es positivo o negativo, pero es un antecedente. Y hoy me siento en la libertad de contarlo porque él comenzó a hablar de mí en todas sus plataformas”, detalló.

"Hace un par de años cuando pololeaba con María José (Lady Ganga), ellos pololearon varios años. Quizás tienen una relación abierta, vaya a saber uno. Me llama un amigo, dueño de un restaurante y me dice: ‘Oye, vino Copano tu amigo y no lo dejé entrar’”,contó. “Por qué no lo dejaste entrar le pregunto yo, Porque venía con X mujer. Una mujer política conocida de izquierda y ella, me dice, me cae mal y les dije que estaba todo reservado”, detalló.

"Lo último que puedo decir de esta historia, de esta mujer que es protagonista de esta historia y que habría salido con Copano cuando él pololeaba con su actual mujer es que hoy es una ministra de estado. Sí una ministra del gobierno de Gabriel Boric", cerró.