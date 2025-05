Caso Procultura: Filtran llamada telefónica del presidente Boric

Las autoridades, en una operación conjunta entre la Fiscalía y la PDI, lograron interceptar una conversación telefónica entre el presidente Gabriel Boric y Josefina Huneeus, quien fuera pareja de Alberto Larraín, fundador de la Fundación Procultura y amigo del mandatario.

Un tribunal habría autorizado la intervención telefónica de la psiquiatra como parte de la investigación sobre posibles irregularidades en acuerdos entre el Estado y la mencionada ONG, una de las múltiples ramificaciones del Caso Convenios.

De acuerdo con lo informado por T13, Boric contactó a Huneeus la tarde del 14 de octubre de 2024 para discutir las repercusiones de la investigación contra Larraín y las críticas en torno a su relación de amistad.

“Te llamaba por dos cosas, uno para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no, me cuesta entender y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando“, confesó Boric.

“Si entiendo mucho, una historia larga, pero en honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta, puedo en este espacio ¿Es un espacio protegido, no está siendo grabado nada?“, cuestionó Huneeus. “No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder", le respondió el jefe de Estado.

La preocupación de Boric

Huneeus mencionó que Larraín también entregó su computador y expresó dudas sobre si contenía un registro completo de sus conversaciones. “Qué increíble. Hay que estar preparado para eso, porque él entregó su celular, todas las cosas”, comentó Boric.

En ese contexto, el mandatario sincera su preocupación. “O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho ‘oye que interesante este proyecto’ como no sé, pero...”, explicó.

“Saqué todos mis celulares antiguos para ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que... o sea yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueon con eso”, agregó Boric. “Obvio, obvio”, respondió ella.