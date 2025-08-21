Corre peligro: Así pasa sus días Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Martín de los Santos

Por: Catalina Martínez

El caso de Martín de Los Santos volvió a estar en el centro de la atención pública. Nuevos antecedentes surgieron sobre el empresario chileno que huyó a Brasil tras golpear brutalmente a un conserje de 71 años en Vitacura.

Hoy, el individuo pasa sus días tras las rejas en Cuiabá, Brasil, en el Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas. Allí, según reveló Chilevisión Noticias, vive prácticamente en soledad: aislado por su propia seguridad y con apenas una hora diaria fuera de su celda.

Según reveló el reportaje, la celda de De Los Santos es un espacio precario: una cama de cemento y un colchón delgado, en medio de un clima sofocante y húmedo que hace aún más dura la reclusión.

Alarmantes detalles

Está aislado, pero los brasileños, al ser un detenido ‘gringo’, pueden matarlo”, detalló Diogo Souza, corresponsal en Brasil, quien habló sobre las deficientes condiciones en las que se encuentra desde su captura, hace un poco más de un mes.

El mismo reportaje advirtió sobre un detalle inquietante: en las cárceles de Brasil, la palabra “gringo” no distingue nacionalidades y se aplica a cualquiera que venga de fuera. Ese rótulo funciona casi como una marca invisible que pone al extranjero en la mira de los demás presos, al carecer de redes de protección.

"Martín de los Santos también tiene un temperamento muy inestable. Los policías penales por eso también entendieron que Martín tenía que quedar aislado, y así está“, agregó el comunicador. 

Martín estaba muy inestable, él gritó pidiendo ayuda en la celda: ‘socorro, yo soy abogado, tengo derechos humanos’. Después habló con una psicóloga y una asistente social, y después estuvo más tranquilo”, recalcó. 

El reportaje agregó otro detalle sobre la vida en encierro del empresario. En medio de su aislamiento, ha solicitado libros y en todo este periodo solo lo ha visitado un amigo abogado, quien “le lleva ropa y cigarrillos”.

A la espera de la extradición

En conversación con Souza, un funcionario del penal reveló que la historia de Martín de Los Santos ya es conocida entre los presos: saben que viene de Chile y que golpeó a un adulto mayor. El periodista agregó que, por ahora, su defensa está en manos de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil.

Mientras se concretan los trámites de extradición, se filtró una de las últimas imágenes del chileno, tomada por un agente penitenciario, en la que luce tranquilo pese a su complicada situación. Por otro lado, la Fiscalía Nacional explicó que, por ahora, no hay margen de acción para Chile y que todo depende de que Brasil inicie el proceso de extradición pasiva.

