Fallece Pepe Mujica a los 89 años: ¿De que murió el expresidente de Uruguay y cuáles fueron sus últimas declaraciones?

Durante la jornada se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de Pepe Mujica a los 89 años, luego de enfrentar un complejo cuadro de salud. En concreto la esposa del expresidente de Uruguay, destacado por su sencillez y política izquierdista, había anunciado hace algunas horas que el exmandatario estaba atravesando por una fase terminal y no podía moverse.

A través de redes sociales, el presidente actual de Uruguay, Yamandú Orsi declaró. “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica.Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo” escribió. Además el domingo 11 de mayo aclaró que estaba "delicado de salud y no puede moverse” y “estamos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo pueden perjudicar” comunicó.

La causa de muerte de Pepe Mujica y sus últimas declaraciones

El presidente de Uruguay desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 1 de marzo de 2015 anunció a finales de abril de 2024 que le fue descubierto un tumor en el esófago. Poco después, detalló que era maligno y debía tratarse con radioterapia. En enero de este año, detalló que el cáncer se le había expandido al hígado, asegurando que estaba “muriendo”. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado”, dijo entonces.

En esa oportunidad Mujica entregó sus últimas declaraciones en donde pidió vivir esta etapa de su enfermedad en total tranquilidad. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”, recalcó en ese momento. Cabe señalar que tras terminar su labor a cargo del Gobierno uruguayo, el político regresó a su vida de agricultor, aunque siguió participando activamente en el debate público de toda la región.

En una entrevista que le concedió recientemente a la BBC declaró sobre su postura del consumismo que “el grueso de nuestras sociedades está sometido a una autoexplotación… ¿Cuándo soy libre? Cuando me escapo de la ley de la necesidad. Si la necesidad me obliga a gastar tiempo para conseguir medios económicos con los que tengo que pagar el consumo que tengo, no soy libre” lanzó. Así mismo durante el último tiempo fue crítico de líderes como Donald Trump o Javier Milei que no creen en el cambio climático.

