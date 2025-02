El día que expulsaron a Paty Lopez de una playa en Lago Vichuquén: “Se mira, pero no se toca”

Recientemente se viralizó un video de la actriz Patricia López, donde denunció haber sido expulsada de una playa en el Lago Vichuquén, en la región del Maule. De acuerdo a su relato, una mujer le pidió que se retirara, argumentando que el lugar había sido “concesionado” y ahora era privado.

“Hago este video lamentablemente para denunciar, desde aquí el Lago Vichuquén, que cada día desaparecen más y más playas públicas, pasos de servidumbres, y caminos que llevaban al lago. Es increíble, el lago Vichuquén se mira, pero no se toca”, partió expresando sobre lo que vivió en Santa Rosa de Aquelarre.

“Por eso me uní a la Agrupación de Fijación de Accesos al Lago Vichuquén para poder contribuir con información, con planos antiguos. Mi papá veranea aquí desde hace 50 años, y conoce bien el territorio, como muchas personas del pueblo de Vichuquén, Aquelarre, sus alrededores, que ven año a año cómo desaparecen estos accesos”, agregó.

Ya entrada en detalles, Paty reveló: “Me acaban de echar de una playa que, según mi entender y el de todos los vecinos, era pública, La Rampla, que es Santa Rosa de Aquelarre”. Relató que “la señora me dijo que me fuera porque ella lo había concesionado y que ahora era privado”.

“Pido por favor, pacíficamente, a las autoridades que ayuden a los ciudadanos que se han agrupado en el lago para que todos podamos disfrutar de este lago maravilloso, que nuestros hijos puedan tocar el agua, nuestros adultos mayores se puedan bañar, y que podamos vivir en equilibrio entre la propiedad privada y los espacios públicos, porque de eso se trata, disfrutar nuestro Chile”, concluyó la actriz.