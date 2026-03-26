El mensaje que lo hizo replantearse todo: Expareja de Narumi Kurosaki rompió el silencio y sincera culpa

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Por: Catalina Martínez

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En la antesala del juicio en el que finalmente se declaró culpable a Nicolás Zepeda por la muerte de Narumi Kurosaki, Arthur Del Piccolo —quien era pareja de la joven al momento de su desaparición— conversó con Roberto Cox para abordar el impacto del caso y las expectativas frente al veredicto.

Con evidente tristeza al evocar sus últimos momentos con la joven, Del Piccolo sinceró el profundo arrepentimiento que aún lo acompaña. Y es que, según dijo al comunicador de CHV Noticias, llegó hasta la residencia universitaria para verla, sin embargo, no entró a su pieza

La inquietud comenzó cuando Narumi dejó de aparecer en sus clases y nadie tenía noticias de ella. Preocupado, Arthur se dirigió hasta su habitación y golpeó la puerta, pero sus intentos fueron respondidos con un silencio absoluto. Poco después ocurrió algo extraño: llegó a su correo un mensaje supuestamente enviado por la joven, en el que le anunciaba que había conocido a otra persona y que quería terminar la relación.

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Ex de Narumi Kurosaki sincera remordimiento

Forma parte del arrepentimiento que tengo, no abrir la puerta, me detuve. Constaté que dio señales de vida con ese mail, no había razones para entrar y obtener indicios de dónde estaba”, confesó.

Según relató, dicho mensaje lo motivó a dar media vuelta y regresar a su residencia: “Volví a mi casa con muchas emociones, incomprensiones, confusión, vergüenza, con enojo también, una mezcla de emociones difíciles de comprender”.

Eso sí, una duda se instaló en la cabeza del joven: ¿Por qué Narumi le envió un correo?. “Nunca intercambiamos mails, tenemos al menos tres canales de comunicación, no había ninguna razón por la que tuviéramos que comunicarnos por mail“, explicó.

En ese momento, Roberto Cox le hizo una delicada pregunta: “¿No lamentas haberte quedado en el pasillo y no abrir la puerta?”. Ante eso, Arthur no dudó en responder: “Por supuesto, el primer arrepentimiento fue no insistir para encontrarnos

Habría visto a Nicolás con ella, habría cambiado muchas cosas. El 5 a la noche no insistí para entrar en esa habitación. Me arrepiento de no haber adelantado su búsqueda“, lamentó el exnovio de Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo, hasta el día de hoy, no ha sido encontrado. 

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