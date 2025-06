De lo impredecible a lo infantil: expareja describe el inquietante cambio del chef acusado en caso Albornoz

Para CHV noticias habló la expareja de José “Kai” Baeza chef chileno imputado por el crimen en contra del joven farmacéutico Francisco Albornoz (21), quien tras 12 días desaparecido fue encontrado sin vida en la Región de O´Higginis y tras pericias a su cuerpo se comprobó la participación de terceros en su muerte.

Según se informó en la audiencia de fromalización de Baeza y el médico ecuatoriano Christian González, Francisco habría sido contactado por estos sujetos a través de una aplicación de citas para mantener un encuentro sexual. Ambos acusado, permanecen en prisión preventiva, imputados por el homicidio de Albornoz. Desde el anonimato, una expareja del chef decidió entregar su testimonio para exponer el inusual comportamiento del "cocinero".

¿Qué dijo la ex del chef acusado en caso Albornoz?

Según esta persona Baeza tenía rasgos agresivos en su personalidad, lo cual combinaba con un comportamiento infantil a ratos. En concreto la mujer comentó que en una oportunidad Beza entró a su casa sin permiso y destruyó todo a su paso. “Una vez entró a mi casa, sin permiso, llegó de la nada mientras que yo estaba con otra persona" mencionó.

"Arrasó con todo, comenzó a tirar todo al piso, tiró el televisor, lo partió, y agarró a golpes a esta persona con la que estaba”, reveló el sujeto a CHV. “Yo me tuve que meter a defender y a mí también me forcejeó, me golpeó y se volvió loco”, añadió. Consultado sobre el vínculo que los unió a ambos, el joven aclaró que “esas fueron las etapas terminales. Después de eso seguimos juntos, porque yo lo perdoné. Él lloró mucho. Después de volverse agresivo, se transformó en un niño infantil, como de 10 años”.

Cabe mencionar que, el médico involucrado en el caso mencionó que decidió confesar el crimen tras ver el revuelo que había generado. "El 27 de mayo (cuatro días después de la muerte de Francisco) vi las redes sociales y vi que lo estaban buscando. Al enterarme, lloré mucho, tenía mucha culpa por lo que hice", señaló. "No entendía lo que había pasado... lo que hice fue ocultarlo, porque yo no le hice nada a Francisco", siguió.

