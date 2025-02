Exmano derecha de Cathy Barriga expuso el rol que cumplía Joaquín Lavín Jr: "Leía todos esos documentos"

En conversación con La Tercera el exasesor y mano derecha de Cathy Barriga, Luis Japaz expuso algunos detalles de la administración que lideró la exchica Mekano y expuso el rol que cumplía el diputado Joaquín Lavín en las decisiones del municipio. Según el tenía un papel clave en la revisión de documentos presupuestarios durante la gestión.

Así mismo Japaz expresó en el matinal Contigo en la Mañana que tiene “mucho miedo a las represalias, porque me amenazaron también. Y me amenazaron fuertemente, pero el que tenga miedo a morir que no se meta en esto. Y yo en eso soy bien hombre, pero tengo un círculo cercano que me rodea, del cual nunca hablo, pero a veces siento temor por ellos, porque sin ir a la ciencia ficción, esto de la política tiene mucho de mafias” expresó.

¿Qué contó sobre Joaquín Lavín el exmano derecha de Barriga?

“Cuando llegaban cosas de materias presupuestarias, ella me pedía que le pasara las cosas y aquí aparece Joaquín Lavín León, que leía todos esos documentos que le íbamos entregando y las cosas que se iban entregando transmitiendo al concejo municipal”, declaró Japaz según informó el medio citado.

También confirmó la contratación de niñeras con fondos municipales, algo que Barriga hizo pese a las advertencias de que se trataba de un ilícito. “Quiero decir que no en forma infantil, sino que de forma muy consciente, ella sabía que estaba cometiendo un ilícito”, declaró el exfuncionario sobre este nuevo antecedente.

Además, se habrían dejado de pagar cuentas básicas, como la luz, por desorden financiero. Aunque Lavín Jr. no tenía un cargo oficial dentro del municipio, su rol como asesor levanta sospechas sobre su grado de responsabilidad en las irregularidades detectadas en Maipú.

