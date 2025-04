Exigen clausurar el Estadio Monumental por tragedia en Colo Colo: "Es escena de un crimen"

Pasan los días y la tragedia que ocurrió el pasado jueves en el Estadio Monumental sigue desatando diversas consecuencias para Colo Colo, y es que luego de la sanción anunciada por Conmebol, además del inminente castigo en el Campeonato Nacional, exigen también clausurar el recinto ubicado en Macul.

Así es, tras los graves incidentes que marcaron el Centenario de la institución, el ente rector del fútbol sudamericano ya confirmó que, en primera instancia, el Cacique deberá jugar sin público el resto de sus partidos en la Copa Libertadores, y la Delegación Presidencial haría lo propio para los encuentros del equipo en el torneo local.

En medio de la crisis alba, fue el periodista Francisco Eguiluz quien, en el programa Todo es Cancha, reveló haberse contactado con Blanco y Negro para conocer cuánto han invertido en seguridad, pero no hubo respuesta alguna: "No nos contestó, decidió hacerse el loco porque seguramente no invierte en seguridad".

Bajo la misma línea, el comunicador exigió cerrar las puertas del reducto colocolino: "Basta con ver el estadio, parece una cárcel. La semana pasada había cucarachas. Como yo he sido crítico del Santa Laura y he contado que lo han clausurado por sanidad, lo que corresponde es clausurar el Estadio Monumental".

Y para finalizar, Eguiluz insistió en que el fútbol no debe volver a la cancha de Colo Colo por lo menos durante el tiempo que se extienda la investigación sobre lo ocurrido esa jornada: "Ese estadio no se puede reabrir mientras no se determine qué fue lo que sucedió con estos muchachos. Es una escena de crimen".

