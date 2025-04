Exhiben video del momento en que joven fue asesinado por grupo de venezolanos en la Alameda

En la madrugada de este miércoles, un hombre fue asesinado en la Alameda, frente a un café ubicado en Estación Central. Según los primeros reportes, la víctima habría fallecido debido a un disparo en la cabeza. Desde la policía informaron que el incidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, a causa de una presunta disputa.

“Nosotros estábamos adentro y salimos. La otra pareja, que andaba con nosotros, tenía problemas con los venezolanos y con el administrador del café”, comentó la pareja de la víctima en televisión.

“De ahí ellos salen y empiezan a disparar para todos lados. Yo cruzo para el frente y mi pololo me llama y se me cae en mis brazos. No teníamos nada que ver ni los conocemos, no sé nada de ellos”, agregó la mujer, desconsolada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Cuando me apuntaron con la pistola, me dijeron ‘somos del Tren de Aragua, le tenemos mala a los chilenos cul...’. Creo que mi pololo recibió dos balazos, no sé cómo”, relató. En ese sentido, la joven apuntó a que habría sido un crimen por “odio”, ya que “nosotros ya habíamos salido del café, sólo fuimos a tomarnos una cerveza”.

Horas más tarde, salió a la luz un video que capturó el instante preciso en que el hombre perdió la vida a manos de extranjeros. El programa matutino Mucho Gusto obtuvo acceso a las imágenes y las presentó durante su transmisión.