¡La fe sigue intacta! Excompañero de Eduardo Vargas confía en su regreso a Universidad de Chile

El pasado fin de semana se disputó una nueva versión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde ambos equipos venían con realidades completamente distintas, pero con la misma necesidad de puntos para poder cerrar de buena forma la primera rueda del Campeonato Nacional, ya que este era el último duelo pendiente.

Si bien el romántico viajero comenzó el partido un poco más presionado y menos intenso que el cacique, una mano de Emiliano Amor sentenció un tiro penal al minuto 33', el cuál fue convertido en gol por Charles Aránguiz. Pero casi tras cartón, Lucas Cepeda es derribado en el área por Gabriel Castellón y fue Claudio Aquino en el minuto 39', quien también anotó desde los doce pasos.

Ya en la segunda mitad, Universidad de Chile recuperó el control del balón por sobre Colo Colo, donde en el minuto 56', otra falta en el área de los albos le significó un nuevo lanzamiento penal para el romántico viajero, el cuál nuevamente fue cambiado por gol gracias a Charles Aránguiz. Con esto, los azules se llevaron el Superclásico por 2-1, complicando aún más al cacique y su fuerte crisis.

Uno de los fichajes más anhelados en el último tiempo en el romántico viajero es el caso de Eduardo Vargas para que el delantero tenga su tan esperado regreso al cuadro azul. Pero lamentablemente en las últimas horas esta opción se estaría alejando, ya que Vargas habría regresado a entrenar en Nacional debido a una pobre oferta por parte del cuadro universitario.

Pese a esto, uno de sus excompañeros y multicampeón con Universidad de Chile confía en que se regreso podrá darse muy pronto, este es el caso de Matías Rodríguez, quien pese a las complicaciones no pierde la fe. "No sé por qué se dilató un poquito su arribo, pero uno como hincha de la U no pierde la fe en que pueda llegar".