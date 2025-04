Ex U de Chile elige entre Eduardo Vargas y Alexis Sánchez como refuerzo: "Me inclino por…"

En las últimas horas tomó más fuerza que nunca el posible fichaje de Alexis Sánchez en Universidad de Chile, pero considerando que otro peso pesado como Eduardo Vargas está permanentemente en la órbita del club, un excapitán azul escogió su favorito para sumarse al ataque de cara al segundo semestre.

Hablamos de Roberto Reynero, quien en diálogo con Bolavip se refirió a los rumores que ponen al atacante del Udinese en el 'Romántico Viajero', y entendiendo que la billetera no alcanza para ambos, desistió del Edu y se decantó por el 'Niño Maravilla': "Los dos tienen mérito, pero me inclino por Alexis Sánchez".

Bajo la misma línea, argumentó que el goleador histórico de la Selección Chilena se pondría la camiseta azul a modo de revancha por sus intermitentes últimas temporadas, mientras que 'Turboman' ya hizo historia en la U: "Me inclino porque él no ha jugado, quiere demostrar, y a Eduardo Vargas lo conocemos".

Además, analizó el presente de ambos, insistiendo en que el tocopillano debe llegar al Centro Deportivo Azul: "(Vargas) en Nacional de Montevideo no ha andado bien y ha tenido críticas. Alexis está alejado por las lesiones continuas que ha tenido, en eso hay un arma de doble filo también. Pero bueno, ojalá tengamos a Alexis".

Y para finalizar, Roberto Reynero le hizo un claro llamado a la dirigencia de Universidad de Chile, y es que hay que moverse rápido: "Bueno, yo creo que si las oportunidades se dan, hay que aprovecharlas. Sería lindo que viniera, que la U lo trajera lo más pronto posible, no esperar hasta final de año".

