“Es un personaje, no ha cambiado”: Ex polola de Martín de los Santos lo descueró en redes sociales

A través de TikTok, una joven identificada como Isidora Solari compartió un testimonio que rápidamente se viralizó. En su relato, aseguró haber sido pareja de Martín de los Santos, el hombre acusado de herir de gravedad a un conserje de 70 años durante un violento incidente en Vitacura.

El pasado miércoles, el acusado fue detenido en la ciudad brasileña de Cuiabá gracias a un operativo conjunto entre la Policía Federal de Brasil y la PDI de Chile. Poco después, un video de casi diez minutos comenzó a circular en TikTok. En él, Solari expuso momentos de su relación, afirmando que estuvieron juntos desde que ella tenía 14 años y él 19.

"Duré entre 5 y 6 años con él. Todo mi círculo siempre me decía, incluso sus propios amigos me decían: 'termina esta relación'. Sus propios amigos me defendían", aseguró la joven en el metraje. Incluso lo describió como una pareja "manipuladora, violenta y profundamente dañina".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En esa misma línea, la expareja describió a Martín de los Santos lo catalogó como una persona sumamente problemática y con un grave problema con el alcohol. "Se volvía loco, a tal nivel que al día siguiente no se acordaba de nada de lo que había hecho", relató Isidora.

Finalmente, se refirió a la imagen de coach que Martín de los Santos proyectaba en redes sociales. "Ese personaje que se creó de meditación, de buena vida, buena vibra, es mentira", afirmó. "Es un personaje, no ha cambiado nada y se merece todo lo que le está pasando", insistió la mujer.