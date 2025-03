¡Hasta recibió amenazas! Ex colaborador de Like Media alza la voz ante polémica de Karol Lucero

Un antiguo colaborador de Like Media denunció más irregularidades en la plataforma digital de Karol Lucero. El joven alegó que cumplía con horarios estrictos, debía estar disponible en todo momento y que incluso recibió amenazas por parte del ex chico Yingo.

Estando en conversación con Only Fama de Mega, el comunicador audiovisual Ignacio Moyna mencionó que trabajó durante seis meses en la productora de Lucero. Además, señaló que los horarios eran mucho más largos que las dos horas diarias que el ex rostro de Mega había mencionado al justificar por qué no pagaba sueldos.

“Por más de seis meses yo trabajé de lunes a jueves, llegaba a las 10 de la mañana, a veces hasta a las 8. Tenía un horario que yo podía probar que tenía horario laboral, yo llegaba a las 4 de la mañana a mi casa, entonces que diga que son dos horas”, contó Moyna.

El joven también afirmó que Karol les hacía firmar un documento para eximirse del pago de salarios. Sin embargo, dicho documento no se firmaba ante notario y no se les entregaba una copia. “Like Media no genera remuneración, básicamente es un Word que imprimió, no está ante notario, nunca hubo un abogado de Like Media que acreditara eso, nunca nos pasó una copia”, afirmó.

Por otro lado, Moyna relató que “el miércoles 12 de marzo recibo amenazas de Karol Lucero vía Instagram, obviamente no me habló de su cuenta personal, me habló por el Instagram de Like Media, me envía la dirección de mi casa”.

“Él me empieza a amenazar que nos veremos de nuevo porque el mundo audiovisual es chico, como casi diciéndome ‘si te veo en un canal o algo, te hago la vida imposible’. Prácticamente así lo interpreté y así se lee”, sentenció.