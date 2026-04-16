¡"Genera un ambiente de presión"! Everton cuestiona críticas y reuniones de la U con árbitros

La última semana ha sido bastante complicada para Universidad de Chile, esto ya que el pasado fin de semana, cayeron por la cuenta mínima ante Ñublense por el Campeonato Nacional, donde la única anotación del encuentro fue un golazo de Diego Céspedes a través de tiro libre.

Pero más allá de la derrota, el partido estuvo plagado de fuertes polémicas, en definitiva son dos jugadas en concreto donde desde el romántico viajero acusaron que los jugadores de Ñublense pudieron llevarse la tarjeta roja por dos fuertes entradas sobre jugadores azules.

En definitiva, con esta dura derrota Universidad de Chile cae hasta el séptimo lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, abandonando la zona de copas internacionales. Ahora quieren dar vuelta la página y se enfocan en su duelo de este fin de semana ante Everton en condición de visitante.

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Este fin de semana Universidad de Chile se medirá ante Everton en condición de visitante este sábado desde las 17:30 horas, donde los azules durante la semana tuvieron una polémica reunión con Roberto Tobar para reclamar por el actual arbitraje del fútbol chileno.

Un partido bastante tensionado

Esta situación, más los constantes reclamos de esta semana de los azules sobre los árbitros no gusto mucho en Everton, ya que según una carta que enviaron al Jefe de la Comisión de Árbitros, señalan que "este tipo de campaña genera un ambiente de presión que no le hace bien al fútbol chileno ni a quienes tienen la difícil tarea de dirigir los partidos".

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