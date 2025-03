“Condeno enérgicamente la agresión”: Evelyn Matthei se pronunció tras agresión contra Carolina Tohá

Tras la reciente agresión sufrida por la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, la candidata presidencial, Evelyn Matthei, se pronunció al respecto. A través de su cuenta de X, la economista condenó los hechos ocurridos anoche en el Barrio Lastarria, mientras la candidata del PPD se dirigía a su hogar.

“Condeno enérgicamente la agresión que sufrió anoche @Carolina_Toha”, comenzó diciendo. “La violencia nunca es el camino”, aseveró. “Podemos tener siempre legítimas diferencias, pero no corresponde manifestarlas con violencia. El diálogo debe ser la base del Chile que queremos”, concluyó Matthei.

Cabe recordar, que la agresión tuvo lugar el viernes por la noche, cuando un grupo de manifestantes siguió a Tohá durante varias cuadras. La ex ministra fue la primera en denunciar el incidente en su cuenta de X, donde afirmó que los individuos la acosaron por varias cuadras, gritándole insultos como "paquita".

“Hoy caminando por la calle, un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores”, sentenció Carolina Tohá.