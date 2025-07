¡Insistió en “sucia” campaña en su contra! Evelyn Matthei descarta apoyo a Kast en eventual segunda vuelta

A menos de cuatro meses para las elecciones presidenciales, el bloque opositor se encuentra profundamente fracturado. La división no solo se refleja en la incapacidad de haber concretado una primaria entre sus principales figuras —Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser— sino también en las crecientes tensiones que han marcado sus relaciones políticas y personales.

Durante el transcurso de las campañas electorales, la exalcaldesa de Providencia ha denunciado una “sucia campaña” por parte de sus adversarios, en particular provenientes del Partido Republicano.

En particular, Matthei acusó una estrategia de desinformación dirigida a la ciudadanía mediante el uso de bots, los cuales han afectado negativamente su imagen en redes sociales. Por esta razón, ha puesto en duda un eventual respaldo a Kast en caso de que él sea quien acceda a la segunda vuelta presidencial, como ocurrió en 2021.

"Yo no creo que él pase a segunda vuelta, a mí me han tratado como enemiga, no como contrincante, me han tratado de destruir, muy lindo mandar a los boots a destruir, y después pedir por los diario que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema", sentenció desde los estudios de Radio Infinita.

En relación al rumor relacionado a que ella sufriría Alzheimer, Matthei disparó con todo: "¿Si yo pienso que alguien tiene Alzheimer votaría por esa persona? Obviamente que me ha perjudicado, de la misma manera que demolieron a Kaiser, y de la misma forma que demolieron a Sichel hace cuatro años. Me pasa que más allá de esto, ahí hay un peligro hacia la forma en la que se conduce al país".