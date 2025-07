Esteban Pavez en picada contra el arbitraje del Superclásico: "Me pegan y me expulsan"

Universidad de Chile se quedó con el Superclásico 197 y en Colo Colo no se guardaron los reclamos por el arbitraje de Piero Maza, y fue Esteban Pavez quien, una vez concluido el encuentro, cargó sin filtro contra las decisiones del juez, principalmente por su expulsión tras el tenso encontrón con Marcelo Díaz esta tarde.

"Fueron tres goles de penal, fue bastante extraño todo lo que pasó hoy día. Obviamente calentura, porque el equipo hoy no merecía perder, a lo mejor sí los partidos pasados, pero este partido no. El equipo estaba dolido y hoy salimos con todo", arrancó el capitán del Cacique en diálogo con TNT Sports.

Tras ello, el volante colocolino cuestionó la jugada que le dio el triunfo a la U: "Obviamente frustrante lo que pasó hoy, no me gusta nunca hablar del arbitraje, pero creo que el segundo penal, para mí, no sé, todavía no lo veo. Lo voy a revisar, creo que es contacto de fútbol, lo tranca y después le pega, es lo que vi yo".

"Uno se va caliente, después me expulsan a mí, me pegan a mí y me expulsan a mí, o sea una locura. No me gusta hablar del árbitro, pero de verdad que me tiene recaliente. Marcelo Díaz me tira un charchazo, le tiro un par de palabras, lógico de calentura, y me expulsa por eso", reclamó el mediocampista albo.

"Es increíble, sobre todo un árbitro como Piero Maza, que hace poco estuvo en un partido importante, pero bueno, no quiero hablar de eso", insistió Pavez, para luego lamentar una vez más la derrota de Colo Colo: "Caliente con lo que pasó dentro de la cancha, porque no era ni siquiera para empatar el partido".

