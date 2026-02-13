¡PAREN TODO! Esteban Paredes sufre duro revés en su carrera como director técnico

Por: Gonzalo Zamora

Pese a colgar los botines hace algunos años y retirarse del fútbol profesional como jugador, Esteban Paredes continúa ligado a la actividad, ya que el año pasado participó como parte del cuerpo técnico de Santiago Morning en la Primera B, donde lamentablemente el equipo terminó perdiendo la categoría y ahora está en la Segunda División Profesional.

Cabe señalar que una de las razones por las cuales el equipo descendió tiene que ver con el exgoleador, ya que otros equipo ingresaron denuncias a la ANFP por la participación de Paredes en la banca técnico del cuadro del Morning, ya que no tenía las licencias reglamentarias para estar desempeñando labores técnicas.

Pese a esta mala experiencia, Esteban Paredes no se rinde y espera continuar ligado al mundo del fútbol, donde ahora espera poder continar con su carrera como director técnico y entregar toda la sabiduría que desempeñó en su exitosa carrera como delantero, donde es uno de los máximos anotadores en la historia de Colo Colo.

Durante esta semana, se había informado que Esteban Paredes continuaría con su carrera deportiva en una nueva faceta, ya que tras su retiro del fútbol profesional ahora tomaría el desafío de ser director técnico. Esto lo haría además al mando de Santiago Morning, equipo donde comenzó y también terminó su carrera como futbolista profesional.

Un gran inconveniente

Pero en las últimas horas y pese a ser presentado en Santiago Morning, se supo que Paredes aún no podría ejercer como director téncico debido a un inesperado motivo. Según el colegio de entrenadores, el exdelantero cuenta con la Licencia A, la cuál no es suficiente para poder ejercer como director técnico, ya que debe tener la Licencia Pro, por lo que su futuro como estratega sigue siendo incierto.

