"Soy de la casa": El exjugador de Colo Colo que se ilusiona con reemplazar a Jorge Almirón en el banco

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Tras la estrepitosa goleada 4-1 a manos de Universidad Católica, es cuestión de horas para que Colo Colo haga oficial la salida del entrenador Jorge Almirón, y mientras diversos nombres comienzan a rondar en el Estadio Monumental, un exjugador del Cacique no escondió su ilusión de ser candidato para el banco albo.

Hablamos de Jaime 'Pillo' Vera, quien en diálogo con Bolavip se refirió a la posibilidad de asumir la dirección técnica del 'popular', más aún considerando que en Macul arrancó su carrera como futbolista: "Bueno, soy de la casa. Colo Colo tiene que saber ahora con la experiencia, que conozcan la casa, eso es muy importante".

En esa línea, se mostró orgulloso de que lo consideren como potencial sucesor de Almirón, pues demuestra que sigue siendo un estratega con la capacidad de llegar a un grande del país: "Si suena mi nombre, extraordinario, porque quiere decir que sigo vigente y eso es importante para mí como persona".

Sin embargo, más allá de todo el simbolismo y la ilusión que le provoca asumir el banco colocolino, el otrora mediocampista fue enfático en que, actualmente, su compromiso es total con Deportes Puerto Montt, club con el que lidera la Segunda División Profesional del fútbol chileno: "Pero hasta ahí no más llega".

Y para finalizar, Vera insistió en que aparecer en la palestra como candidato para convertirse en nuevo técnico de Colo Colo le significa mucho, así como también a sus dirigidos: "Para mí es importante, para mis jugadores también, de que vean que tienen un técnico vigente y que tiene mucho que dar. Eso es muy bueno".

