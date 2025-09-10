“Es el amor de mi vida”: Habló pareja de chilena que falleció misteriosamente en Nueva York

En Nueva York, Estados Unidos, perdió la vida el pasado miércoles 3 de septiembre una ciudadana chilena de 43 años. Se trataba de Lorena Soto Lobos, quien había fijado su residencia en dicha ciudad hace poco más de un año.

Fue la pareja de la mujer quien la halló sin vida dentro del departamento que compartían. Según las primeras indagaciones, no existirían indicios de participación de otras personas en su muerte.

En conversación con Mucho Gusto, Clotilde Lobos, madre de Lorena, afirmó no entender “por qué mi hija falleció si ella estaba bien. Yo hace poco había hablado con ella y estaba contenta”. Luego, apuntó hacia la pareja de Lorena: “Me dijo que igual había tenido problemas con su pareja, por los celos más que nada. Me gustaría hablar con él, pero también que fuera sincero conmigo”.

Habló pareja de chilena fallecida

Minutos más tarde, el matinal de Mega consiguió contactar a Jorge Luis, ciudadano extranjero y pareja de la mujer. “¿Tuviste algo que ver?”, fue la pregunta a la vena que le hizo Karen Doggenweiler. “Nunca en la vida, es el amor de mi vida”, contestó Jorge.

Luego, el hombre relató lo ocurrido el día de la tragedia. “Yo en la mañana, como era mi día libre, hago desayuno para los dos. Cuando termino, la despierto para que se vaya a hacer su examen médico, ella se levanta, toma desayuno y se va a duchar”, contó. “Ella se iba a operar la espalda, yo me quedo a dormir en casa y ella se va”, recordó.

Ya por la tarde, Jorge Luis aseguró que estuvo unas tres horas en Manhattan sin tener contacto con ella. Al volver al departamento intentó comunicarse, pero no obtuvo respuesta. El hombre agregó que contaban únicamente con una llave para ingresar.

También precisó que en el departamento residen otras cuatro personas: una pareja junto a su bebé y la hija del propietario del lugar. “Cuando toco la puerta de la pieza y siento que no me abren, la empujo y la encuentro en el suelo ya fallecida”, sostuvo.

En cuanto a la causa de muerte, la pareja de la chilena dijo que los expertos “dan un informe preliminar. La forense me preguntó si quería una autopsia más exhaustiva, le dije que sí, pero ese proceso es de 60 a 90 días”.

Actualmente, los restos de Lorena se encuentran en una morgue de Manhattan, donde aguardan la autopsia correspondiente. En paralelo, su familia comenzó una campaña para reunir fondos que permitan solventar los gastos del funeral.