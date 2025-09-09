“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales

Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), sorprendió al presentar una particular y ácida predicción respecto a un eventual escenario de segunda vuelta en las próximas elecciones.

En conversación con el periodista Aldo Schiappacasse en Radio ADN, Parisi fue interpelado sobre un escenario en el que quedara fuera de la segunda vuelta de noviembre y tuviera que orientar a sus seguidores respecto a qué candidato respaldar.

En vez de responder de forma directa, el economista lanzó una advertencia. A su juicio, si no logra avanzar a la segunda vuelta, la victoria quedaría en manos de la izquierda. “Si usted me está diciendo que pasa a segunda vuelta un facho o una facha y un comunacho, independiente de lo que nosotros digamos, lo más probable es que gane el comunacho”, aseguró.

Según su análisis, el escenario político chileno se inclina hacia posturas de izquierda, algo que —dijo— se refleja en episodios recientes como las elecciones de gobernadores regionales. En esa línea, se dirigió a los empresarios y partidos de derecha: “Para que se preocupen los que están tan contentos y que han hecho subir la bolsa significativamente”.

“Quiero decirlo así de drástico, ojo con los grupos económicos y los partidos políticos que están comprando a las agencias de publicidad de las encuestas, porque lo más probable entre facho y comunacho, gana comunacho”, recalcó Franco Parisi. Frente a ese escenario es que, a su entender, “la única alternativa” es “Parisi Presidente y el PDG en el parlamento para evitar esa situación”.