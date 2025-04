Macabro hallazgo: Encuentran cuerpo que correspondería a tripulante del Cobra desaparecido

Impacto generó la notificación del hallazgo de un cuerpo durante la jornada de este jueves. De acuerdo a las primeras hipótesis, podría pertenecer a Juan Sanhueza, quien trabajaba como vigía en la embarcación Cobra y cuya desaparición se produjo poco después del hundimiento de la lancha Bruma.

Según los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado cerca de Coronel, en la Región del Biobío. En este momento, la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción está llevando a cabo las investigaciones iniciales para verificar la identidad.

La desaparición

Hace unos días, Sergio, hermano de Juan, habló sobre el último registro conocido del tripulante del Cobra. Se trata de un video grabado por una cámara en el autobús que tomó rumbo a la Vega Monumental de Concepción. Ese día, Juan tenía programado declarar ante la PDI en relación con el caso Bruma, pero nunca se presentó.

“Lo único que sé es que, cuando Juan tomó el bus en Talcahuano, salió corriendo de la pesquera. No sé qué le habrán dicho”, señaló Sergio durante una conversación con Buenos días a todos. “Él no se presentó a un asunto (charla) psicológico y tampoco a declarar. No sé qué le pasó, si se borró o algo así, porque el mismo chofer del bus dice que se le veía preocupado”, agregó.

A sus declaraciones se sumó su esposa, Rosa, quien reconoció que “yo no tengo la menor idea de por qué desapareció o qué le dijeron. Esa es la duda, porque no se sabe nada… No lo podíamos creer y hasta el día de hoy no sabemos nada. Y eso nos tiene angustiados. ¿A dónde fue?”.

En relación con la reunión organizada por la empresa Blumar para la tripulación de la embarcación Cobra, la mujer comentó que el viernes pasado “ellos tenían que juntarse y él dijo ‘no, váyanse, yo me voy solo’. ¿Y por qué? A veces pensamos que alguien le dijo algo y él se asustó, y se tomó ese bus”.

“Él anda con su pura ropa puesta y él no es un hombre así, él siempre ha sido un hombre ejemplar para su casa, para su señora e hijo”, agregó. Además, reveló una reciente charla con su cuñado, días antes de la tragedia. “Ese día me contó que iba a ser abuelo. Con esto, ahora, cómo no va a estar destrozado su hijo. Nosotros queremos que aparezca. Si sabe algo, que hable”, expresó.