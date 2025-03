"Ha sido decepcionante": Encaran a Ricardo Gareca por convocar estos jugadores de la U y la UC a La Roja

A pocos días de enfrentar a Paraguay (20 de marzo) y Ecuador (25 de marzo) por las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026, la Selección Chilena sufrió la sensible baja de Fabián Hormazábal, lo que obligó a Ricardo Gareca a modificar su nómina con una elección que no cayó para nada bien a los fanáticos.

Resulta que luego de confirmarse la lesión del lateral derecho de Universidad de Chile, el técnico decidió convocar dos nuevos nombres del medio local: Dylan Escobar de Universidad Católica y Nicolás Fernández, suplente del propio Hormazábal en la U, desatando un sinnúmero de críticas al 'Tigre'.

Uno de los que no se guardó nada fue el periodista Manuel de Tezanos, quien en el programa Deportes En Agricultura le dio con todo al DT de La Roja: "Lo de Gareca ha sido decepcionante desde muchos puntos de vista, también tiene una desconexión absoluta con el rendimiento actual de algunos jugadores".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, el comunicador desaprobó tajantemente el llamado de ambos defensores: "Dylan Escobar no está para la selección hoy, no está, está jugando mal, está defendiendo mal y perdiendo muchas pelotas, ni hablar Nicolás Fernández, que no está jugando en la U y lo que jugó lo hizo en un mal nivel".

Y para finalizar, en un desacuerdo total con Ricardo Gareca, de Tezanos expuso los que para él eran los verdaderos candidatos a tomar el lugar de Hormazábal en la Selección Chilena: "Yo digo, Palestino está en un mejor nivel y compitiendo, llama a Dilan Zúñiga, o llama a Francisco Salinas de Coquimbo Unido".

Te puede interesar: "Van a durar poquito": Arturo Vidal se burla del empate de la U y le mete miedo para Copa Libertadores