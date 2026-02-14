En este 14 de febrero: ¿Qué es el Love Bombing y por qué tu Crush te hizo Ghosting? El nuevo diccionario del amor en Chile

Ya no se trata solo de "pololeo" o "andar". En Chile, las relaciones de la Generación Z y los Millennials se están redefiniendo bajo un nuevo léxico: los anglicanismos. Según Berlitz Chile, que reportó un aumento del 30% en sus matrículas de jóvenes durante 2025, el inglés se ha vuelto la herramienta natural para nombrar experiencias emocionales que antes eran difíciles de explicar.

“El lenguaje evoluciona con la sociedad. Hoy los jóvenes usan el inglés para sintetizar situaciones complejas en una sola palabra, generando identificación inmediata”, explica Martina Alessio, especialista de Berlitz Chile.

De la Red Flag al Gaslighting: Identificando vínculos

El uso de estos términos no es una moda pasajera; es una forma de poner límites y reconocer dinámicas que pueden ser dañinas. Conceptos como el Ghosting (desaparecer sin previo aviso) o el Love Bombing (exceso de afecto inicial para manipular) permiten a los jóvenes chilenos identificar conductas tóxicas con precisión quirúrgica.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el mundo del deporte.

Diccionario del Amor 2026: ¿Hablamos el mismo idioma?

Si escuchas a alguien decir que su relación es una situationship o que algo le dio cringe, aquí te explicamos qué está pasando realmente:

Las señales de alerta y aprobación

Red Flag: Señal de alerta. Comportamientos que indican que la relación podría ser poco sana.

Señal de alerta. Comportamientos que indican que la relación podría ser poco sana. Green Flag: Señales positivas que demuestran respeto, madurez y buena comunicación.

Señales positivas que demuestran respeto, madurez y buena comunicación. Cringe: Vergüenza ajena extrema por algo que la otra persona dijo o hizo.

Dinámicas de citas y aplicaciones

Crush: Ese "flechazo" o interés romántico inicial, muchas veces platónico.

Ese "flechazo" o interés romántico inicial, muchas veces platónico. Match: Cuando el interés es mutuo en una app de citas.

Cuando el interés es mutuo en una app de citas. Date / Dating: La cita romántica o el proceso de salir con personas para conocerse.

La cita romántica o el proceso de salir con personas para conocerse. Situationship: "Es complicado". Un vínculo afectivo que no es formal, pero tampoco es algo puramente casual.

Comportamientos complejos

Ghosting: Cortar toda comunicación de golpe y sin dar explicaciones.

Cortar toda comunicación de golpe y sin dar explicaciones. Love Bombing: Bombardeo de amor. Atención excesiva al principio que suele esconder una personalidad controladora.

Bombardeo de amor. Atención excesiva al principio que suele esconder una personalidad controladora. Gaslighting: Manipulación psicológica para hacer que la otra persona dude de su propia cordura o percepción de la realidad.

Manipulación psicológica para hacer que la otra persona dude de su propia cordura o percepción de la realidad. Timing: La importancia del momento. A veces hay química, pero el "timing" (el momento vital de cada uno) no coincide.

El inglés como puente emocional

Para Martina Alessio, este fenómeno demuestra que aprender un idioma hoy va más allá del currículum laboral: "Se trata de comprender las conversaciones que atraviesan nuestra vida cotidiana y cómo expresamos lo que sentimos en un mundo globalizado".

Con un 95% de los nuevos alumnos de Berlitz eligiendo el inglés como su idioma principal, queda claro que las fronteras lingüísticas en el amor chileno ya se borraron.

¿Te identificas con alguno de estos términos?

El primer paso para una relación sana es saber nombrarla. Este 14 de febrero, antes de buscar el regalo ideal, asegúrate de que tú y tu pareja (o tu situationship) están en el mismo timing.

Te puede interesar: ¡Con miras a la nueva temporada! La conformación de los equipos en la Fórmula 1 para 2026