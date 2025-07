¡Fin de la teleserie!: En Colo Colo golpean la mesa y anuncian el futuro de Jorge Almirón

Este sábado en el Estadio Monumental, Colo Colo consiguió un revitalizador triunfo por 2-1 ante Deportes La Serena, y una vez finalizado el partido, Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, puso fin a las especulaciones y anunció la decisión del Cacique en torno al futuro del técnico Jorge Almirón.

Fue en diálogo con Radio ADN que el directivo comenzó celebrando la victoria contra los 'papayeros', la cual espera signifique un punto de inflexión: "Muy contento, un triunfo trabajado, pero que valió la pena, los muchachos se esforzaron y espero que esta sea la remontada definitiva de Colo Colo en este campeonato".

Tras ello, consultado por si Almirón dejará finalmente el banco colocolino, no titubeó y confirmó que no se moverá de Macul: "Ese tema está resuelto, no está en el debate. El profesor Almirón, su cuerpo técnico, tienen un contrato vigente. Lo vamos a respetar y este, espero, sea el inicio del camino de la remontada".

"Todos los equipos tienen ciclos y algunas veces son muy buenos y otras veces son deficitarios. Han sido tiempos difíciles, pero ya superamos las controversias. Jorge está con su contrato, lo está cumpliendo y esperamos que cuando termine su ciclo, Colo Colo sea más grande de lo que es hoy día", profundizó sobre el DT.

"Siempre ha sido una buena relación. Los directivos de cualquier institución tienen derecho a plantearse o a revisar situaciones cuando el equipo no camina. Y cuando el directorio tomó la decisión de conversar con Jorge para un eventual acuerdo para terminar el contrato, eso no prosperó y nunca se le despidió", cerró Loyola.

