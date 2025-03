Emeterio Ureta se lanza sin filtro contra candidatos de la derecha

En el programa Todo Va a Estar Bien el empresario Emeterio Ureta realizó un análisis político y social lanzándose con todo en contra de la derecha chilena. Con anterioridad el Marqués del Arrayán había señalado que estaba decepcionado de la política chilena y del cambio que ha tenido la derecha, sector que lo representa.

“Chile sigue siendo un país formidable, aunque estamos viviendo momentos difíciles” lanzó en el programa. Así mismo desclasificó la última conversación que tuvo con el Negro Miguel Piñera en la Gala del Festival de Viña del Mar. “Yo lo abrazo, saludo, y me dice ‘yo estoy muy enojado contigo. Tú has hablado muy mal de Sebastián’. ‘Le he dado muy duro’, le dije yo, pero por un problema político, así que eso lo vamos a dejar para conversarlo después”, expuso agrando que le comentó que se quería morir.

¿Qué dijo Emeterio Ureta sobre la derecha?

“Yo soy de Renovación Nacional, momio, pero hay muchas cosas de este gobierno que se la han ganado a la derecha y los tienen destruidos”, reconoció Emeterio. El padre de la periodista Tita Ureta comentó sobre Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei:“Mira los candidatos que hay en la derecha en estos momentos: dos nazis y una facha. Imagínate el papelón, todos relacionados con militares y fascistas”.

“No vamos a llegar a ninguna parte. ¿Tú crees que el pueblo va a votar por un fascista o por un nazi?”, cuestionó, en diálogo con Juan José Lavín. Finalmente, Ureta señaló que “yo estoy indignado con la derecha. Es un tropel de pillos. La señora Tohá es un papelón, no va a salir. Se va a presentar la Bachelet a última hora y va a arresar”.

“Todos quieren ser Sebastián Piñera y Sebastián Piñera los acostumbró mal”, sentenció. "Emeterio. Eres un verdadero loro con hipo , a programa q te cuelas repites incansablemente las mismas historias añejas"; "Emeterio, muy caballero serás, pero de política no tienes la menor idea"; "Emeterio está picado con la Derecha porque quería pituto para trabajar en diferentes municipalidades y le dijeron no", fueron algunos de los comentarios que dejo el momento.

