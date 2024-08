Gonzalo de la Carrera lanza polémico comentario sobre embarazadas del oficialismo: "Les deseo un..."

A través de redes sociales el diputado Gonzalo de la Carrera se refirió al embarazo de la ministra Vocera de Gobierno Camila Vallejo y Karol Cariola, haciendo alusión al aborto, ya que ambas se han mostrada partidarias de esta medida. Recordemos que estas mujeres del oficialismo dieron a conocer con pocos días de diferencia que estaban embarazas de tres meses.

Cabe mencionar que en 2023, Cariola declaró. "Lamento además que en nuestro país, que una mujer decida interrumpir un embarazo, sea cual sea la razón (...) Sea perseguida penalmente. No puede seguirse penalizando a las mujeres que deciden abortar o que viven la situación de un aborto por distintas razones, son mujeres que hay que proteger y resguardar" dijo.

¿Qué le dijo de la Carrera a las embarazadas del oficialismo?

En X el parlamentario partió diciendo. "Muchas connotadas embarazadas en el oficialismo. A todas ellas les deseo un feliz embarazo y muchas lindas ecografías" para luego agregar que "ojalá se percaten que en sus vientres hay vida. Un ser humano que no merece ser asesinado" lanzó generando una ola de reacciones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sin embrago, entre las respuestas a su comentario se dejaron ver mensajes de apoyo y en contra, además el post tuvo más de 2.700 likes. "Envilecer la acción de abortar con la palabra “asesinar”, es una mera táctica maliciosa y distorsionadora empleada por el fanatismo religioso conservador para desvirtuar psicológicamente el procedimiento sanitario que da término a un embarazo no deseado. Esta táctica" le escribió un detractor.

Mientras que varios otros lo apoyaron. "Un lindo baby shower y un espectacular gender reveal para ellas!!! Así… bien siutico y gringo!! Ah y VIVA LA VIDA!!!"; "Me dirán que por ser hombre no puedo opinar, sin embargo, coincido con su reflexión Gonzalo"; "Grande Gonzalo !"; "Increíble q sus embarazos no sean un montón de células y los del resto sí", fueron algunos de los comentarios a su favor que se pudieron ver.

Te puede interesar: Neme se lanza con todo en contra de la ministra Orellana y el "Gobierno feminista" por caso de Isabel Amor