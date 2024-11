Denuncia de agresión sexual en fiesta de jugadores de Colo Colo: el revelador testimonio de testigo clave que cuidó a la presunta víctima

Durante la jornada una usuaria de Instagram identificada como Sile Sajor dio a conocer su testimonio como testigo de lo que habría ocurrido en el club Mía de Vitacura durante la noche en que una mujer denunció recibir una agresión sexual por parte de uno de los jugadores de Colo Colo que celebraban en el recinto del sector oriente.

Cabe mencionar que, la hermana de la denunciante habló con algunos medios de comunicación y les comentó que la joven habría perdido el conocimiento por lo que piensa que podría haber sido drogada. “¿Por qué ella alude a Arturo Vidal con nombre y apellido? Porque dice que su hermana había apuntado directamente a él. Por eso esta denuncia apunta directamente a Arturo Vidal. Dice que su hermana habría estado en un estado vulnerable, que su hermana habría estado drogada, y por eso que la víctima se traslada al SML y la hermana es la encargada de hacer la denuncia” detalló la reportera de CHV, Daniela Muñoz.

¿Qué dijo la testigo clave?

“Me veo en la obligación de tener que dar declaraciones, de contar mi versión y la versión real de lo que pasó” partió diciendo la mujer a través de un video agregando que “la niña estaba yendo al baño muy ebria, muy ebria. Había barra libre. Era una junta, una celebración, como cualquier otra, no tiene nada de malo. Era una celebración. Aquí lo malo es cuando uno consume alcohol sin responsabilidad y sin cuidado” dijo.

Sobre la mima línea agregó que “la niña mezcló tequila, no sé cuántos copetes tuvo que haber mezclado, pero de verdad que estaba muy ebria, estaba vomitando. Y yo personalmente estuve ahí para cuidarla. Yo la cuidé, le di agua, hasta pedí leche y me tomé la tarea incluso de llamar a la mamá. La mamá llamó a la hermana. Con la hermana ahí estuvimos hablando. Yo le dije que tranquila, que yo la estaba cuidando, que no pasa nada” lanzó.

Finalmente la influncer declaró que “en ningún momento se acercó Arturo Vidal. Lo que más me impresiona es que digan que hubo una agresión sexual. O sea, yo estuve ahí desde el minuto cero cuidándola, protegiéndola, dándole agua, dándole leche caliente, limpiándola, limpiándole el vómito”.

“¿Por qué tienen que estar inventando que la drogaron? ¿Por qué tienen que estar diciendo que es una agresión sexual? ¿Por qué tienen que estar inventando cosas que no son? ¿Cuál es la necesidad de dañar a las demás personas? En ningún momento se acercó a Arturo, en ningún momento se acercó a nadie. Yo la cuidé toda la noche. No estoy protegiéndole el p... a nadie, yo no estoy pasando por encima de ella, porque vuelvo y repito, fui yo la que la cuidó, fui yo la que estuve en el baño” cerró.

