El tenso encontrón entre JC Rodríguez y Rodolfo Carter por "talla" en vivo

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, el conductor del espacio Julio Cesar Rodríguez molestó al alcalde Rodolfo Carter por una talla que lanzó en vivo. En concreto el comunicador recordó la contratación en La Florida del exfiscal Manuel Guerra para la Defensoría de la Gente, a quien se le encintaron chats con Luis Hermosilla con comentarios homofóbicos en contra del jefe comunal.

Guerra fue presentado en el cargo en 2023 con gran expectación. “¿Por qué si estaba tan desprestigiado Guerra, si ya venía con esta carga negativa, decidió contratarlo?” le consultó Rodríguez a Carter en medio del programa. “Julio César, esa es su opinión, pero está equivocado. Es bastante fácil ser general después de la batalla” apuntó el edil.

El tenso momento entre JC Rodríguez y Carter

"Manuel Guerra estaba en todos los matinales de Chile, así como hoy está el exfiscal Gajardo, porque se considera que saben mucho" dijo el alcalde. Tras esto y más adelante en el matinal, Carter le hizo una inesperada propuesta al exfiscal Carlos Gajardo. “Yo a usted no lo juzgo, usted fue un muy buen fiscal. ¿Y sabe qué, Carlos? Se me ocurría, mientras estábamos en comerciales: el día que renuncia este señor (Manuel Guerra) yo ordené que se abra un nuevo concurso para que los vecinos elijan un nuevo fiscal. Atrévase” lanzó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Le agradezco, pero no estoy interesado” respondió Gajardo. “Tuvo que haberle ofrecido eso antes que a Guerra, ah. Anda medio perdido, alcalde, para las elecciones. Anda con el olfato malo” interrumpió Rodríguez desatando el enojo de Crater. "Yo la verdad que no me hago de ese tono tuyo JC" mencionó el edil a lo que el comunicador señaló. "El tono es el suyo, poh, alcalde. El tono del descaro es el suyo, no el mío" dijo.

Tra esto, Carter le mencionó al periodista que podrían hablar del tema después en el estudio. "No quiero. No quiero hablar de los tonos con usted, porque usted disfraza sus respuestas con un tono amigable. Usted es el rey de eso, usted inventó eso. Usted me pidió disculpas una vez, aquí, en comerciales" declaró el animador. "Julio César, yo no tengo ningún problema en reconocer cuando me equivoco, pero a diferencia tuya yo estoy solo acá. Me parece legítimo que no puede ser 3 contra 1" manifestó el jefe comunal.

"¿Y usted quiere ser Presidente, alcalde?" dijo más tarde Rodríguez a lo que el alcalde cerró. "No lo voy a discutir contigo después de este tono" finalizó.

Te puede interesar: Rodolfo Carter apunta furia en el matinal contra Luis Hermosilla Y Manuel Guerra por mensajes homofóbicos: "Estos machirulos"