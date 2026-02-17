Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini

U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

La temporada 2026 no arrancó de la mejor manera para U de Chile, pues el proceso de Francisco Meneghini ha dejado más de una duda al no cosechar buenos resultados. Es más, avisaron que la dirigencia estudiantil ya baraja el nombre de su posible reemplazante en caso de que la situación no levante.

Todo fue revelado por Pedro Carcuro en el noticiario de 24 Horas, donde comenzó diciendo que “La U es un equipo que no convence y tampoco gana. Tiene panorama complicado y aparecen fantasmas en torno al técnico Paqui”. 

¿U de Chile mira a Jorge Sampaoli?

Luego, el experimentado periodista soltó la primicia. “Si el camino por el cual transita el equipo y el técnico Paqui queda sin salida, ya han proclamado al entrenador que debería reemplazarlo y ya levantan su candidatura. Esto trata del retorno de Jorge Sampaoli. Por el momento nada oficial, que quede claro”, afirmó.

Quizás te pueda interesar: Muy lejos de lo que le pagaba Colo Colo: filtran el sueldo que recibiría Óscar Opazo en Everton

Es importante destacar que Sampaoli se encuentra sin club después de un nuevo mal paso por Atlético Mineiro, equipo que lo destituyó después de una serie de malos resultados. Es por eso que está abierto para negociar un posible retorno al Centro Deportivo Azul después de aquel brillante primer periodo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

De momento esto es solo un trascendido, pues como avisó el propio Pedro Carcuro, no es nada oficial. De momento en Azul Azul confían en que “Paqui” revierta su complicada situación, pero de igual manera ya comienzan a barajar nombres en caso de tener que salir a buscar un reemplazo.

NOTAS DESTACADAS

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda
Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación

Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación