Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini

La temporada 2026 no arrancó de la mejor manera para U de Chile, pues el proceso de Francisco Meneghini ha dejado más de una duda al no cosechar buenos resultados. Es más, avisaron que la dirigencia estudiantil ya baraja el nombre de su posible reemplazante en caso de que la situación no levante.

Todo fue revelado por Pedro Carcuro en el noticiario de 24 Horas, donde comenzó diciendo que “La U es un equipo que no convence y tampoco gana. Tiene panorama complicado y aparecen fantasmas en torno al técnico Paqui”.

¿U de Chile mira a Jorge Sampaoli?

Luego, el experimentado periodista soltó la primicia. “Si el camino por el cual transita el equipo y el técnico Paqui queda sin salida, ya han proclamado al entrenador que debería reemplazarlo y ya levantan su candidatura. Esto trata del retorno de Jorge Sampaoli. Por el momento nada oficial, que quede claro”, afirmó.

😱⚽️ “Están levantando su candidatura”. Con esas palabras Pedro Carcuro se refirió a la posibilidad que Jorge Sampaoli sea el reemplazante de Paqui Meneghini en la Universidad de Chile.



📌 No obstante, dejó claro que “no hay nada oficial de momento”. pic.twitter.com/A4igLqRPUD February 17, 2026

Es importante destacar que Sampaoli se encuentra sin club después de un nuevo mal paso por Atlético Mineiro, equipo que lo destituyó después de una serie de malos resultados. Es por eso que está abierto para negociar un posible retorno al Centro Deportivo Azul después de aquel brillante primer periodo.

De momento esto es solo un trascendido, pues como avisó el propio Pedro Carcuro, no es nada oficial. De momento en Azul Azul confían en que “Paqui” revierta su complicada situación, pero de igual manera ya comienzan a barajar nombres en caso de tener que salir a buscar un reemplazo.