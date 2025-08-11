El hombre clave que ayudó a Lucas Assadi en su renacer en U de Chile: "Ha sido un gran aporte"

lucas assadi en u de chile

Por: Catalina Abarca

Universidad de Chile dejó atrás la derrota ante Cobresal y volvió a meterse en la pelea por el título de la Primera División. En el Estadio Nacional, los azules golearon por 4-1 a Unión Española, resultado que los mantiene a seis puntos del líder, Coquimbo Unido, y que les permite llegar con confianza a su próximo desafío: el partido como local ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

El encuentro del pasado sábado no comenzó fácil para los dirigidos por Gustavo Álvarez, ya que debieron dar vuelta el marcador. Sin embargo, la reacción fue contundente y terminó con una victoria que ilusiona a los hinchas del bulla. La gran figura de la jornada fue, una vez más, Lucas Assadi.

El "ninja azul" se hizo presente en el marcador y además aportó con asistencias clave para sellar la goleada frente a los hispanos. Tras el partido, el joven canterano no solo analizó su buen momento futbolístico, sino que también reveló quién ha sido una pieza fundamental en su crecimiento en las últimas semanas.

"Me he sentido muy bien. El psicólogo me ha ayudado mucho, se llama Alexis Ponce", comentó, destacando el trabajo que realiza junto al profesional. "Me ha ayudado bastante, todas las semanas trabajo con él y ha sido un gran aporte de mi rendimiento", agregó.

El buen momento que vive Lucas Assadi en Universidad de Chile

Lucas Assadi valoró la importancia del trabajo psicológico para dejar atrás las críticas y enfocarse en el presente. "He andado muy bien, me he sentido muy bien personalmente y como grupo también. Me tocó no estar citado, pero hay que dejarlo atrás y vivir el presente", cerró el jugador.

