Superclásico reprogramado: el gran problema que espera a Colo Colo antes de enfrentar a la U 

Si bien es cierto que la ANFP aún no lo hace oficial, el Superclásico entre Colo Colo y la U cambiará de horario dejando atrás las 18:00 horas para iniciar finalmente a las 16:00. Sin embargo, esto indica un problema grande para los albos.

Y es que, a diferencia de la U, el Cacique no tendrá las 72 horas mínimas de descanso que debe haber entre un partido y otro. Recordar que el jueves a las 20:00 estará jugando ante Fortaleza en Macul.

Sin embargo, las normas chilenas establecen un rango menor de 48 horas entre partido, así que el Cacique no podría reprogramar el duelo ante la U. No obstante, un enfrentamiento entre Huachipato vs Palestino tuvo que ser cambiado de fecha por el mismo motivo en 2024.

Quizás te pueda interesar: Listo para jugar: Colo Colo recupera una pieza importante para enfrentar a Fortaleza en Libertadores

El Cacique correrá en desventaja contra la U.

Es así como quedará esperar para ver cómo se resuelve la situación, aunque los albos no tienen intenciones de reprogramar el Superclásico y ya tienen lista la planificación para disputar los dos encuentros.

De esta manera, tendrán menos de 72 horas para descansar entre que juegan con Fortaleza y visitan a la U en el Nacional, lo que podría significar una ventaja para los azules pensando en el Superclásico.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.