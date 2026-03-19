VIDEO | ¡Pero que distinguido! El golazo de Alexis Sánchez en entrenamiento del Sevilla

Alexis Sánchez tendría nuevo equipo.

Por: Gonzalo Zamora

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Alexis Sánchez poco a poco está regresando a la acción en el Sevilla, donde tras recuperarse de una complicada lesión, comienza a tomar las riendas del equipo con su experiencia y liderazgo por sobre el resto de sus compañeros.

Actualmente el cuadro español no está pasando por un gran momento en La Liga, donde por el momento se ubican en el puesto número 15 de la tabla de posiciones a cinco puntos del descenso y también a 10 unidades de los puestos de copas internacionales.

El próximo desafío del Sevilla será ante el Valencia el próximo sábado desde las 17:00 horas en condición de local, donde se espera que tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo puedan estar desde el arranque en el encuentro.

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Alexis Sánchez ya recuperado de su lesión comienza a ganar terreno nuevamente en el Sevilla, donde si bien está lejos de lo que fue su prime en el fútbol, sigue apotando mucho al equipo con su experiencia y liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha.

La magia de Maravilla

Pero si bien los años no pasan en vano, esto no le impide al Niño Maravilla mostrar destellos de su grandeza, ya que en uno de los últimos entrenamientos del Sevilla, anotó un verdadero golazo que sacó muchos aplausos en redes sociales.

Revisa a continuación la anotación del tocopillano:

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