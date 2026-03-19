¡IMPRESENTABLE! La "burla" de Ricardo Gareca hacia La Roja que enciende la polémica

Ricardo Gareca - La Roja

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente La Roja no está pasando por sus mejores épocas, ya que tras la obtención de las dos Copas Américas, la selección chilena comenzó a irse en picada, sobre todo si se tiene en cuenta que hace 12 años que no clasificamos a un Mundial.

Por ahora el actual director técnico del combinado nacional es Nicolás Córdova, quien está intentando conseguir el tan ansiado recambio con los nuevos jugadores jóvenes que están abriendo paso su camino en Europa y pueden ser una buena opción para la selección.

Sumado a eso, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y si bien La Roja no será parte de él, tendrá una participación en la primera edición de la FIFA Series, torneo que busca que las selecciones que no clasificaron a la Copa del Mundo no pierdan el ritmo de competencia.

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La Roja está intentando volver a los tiempos de gloria, donde se está trabajando intensamente en conseguir el tan ansiado recambio, todo esto luego que en las últimas clasificatorias quedamos últimos en la tabla de posiciones.

Una burla que enciende polémica

El principal artífice de la última campaña de la selección chilena en las últimas clasificatorias fue Ricardo Gareca, quien llegó a Chile con grandes expectativas y se fue como un enorme fracaso. Pero ahora, el estratega encendió aún más la polémica luego que en un podcast lanzara una picante "broma". "La gente (de Perú) ahora me quiere más, porque como dirigí la selección de Chile y terminamos últimos... No sé, a lo mejor deben haber pensado que lo hice a propósito".

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