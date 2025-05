El feroz tirón de oreja de Barticciotto a Jorge Almirón y Colo Colo: "Tenía una obligación"

Continúan los ecos tras la inesperada derrota de Colo Colo frente a Deportes Limache, y en medio de las críticas que está recibiendo el cuadro dirigido por Jorge Almirón, Marcelo Barticciotto, ídolo del Cacique, no tuvo piedad alguna y recriminó el resultado destacando la abismal diferencia entre ambas instituciones.

Fue en el programa F90 de ESPN que el exfutbolista se desahogó con todo: "Con el respeto que merece Limache, que a mí me dejó sorprendido el primer tiempo que hizo, y el segundo tiempo que quizás aflojó en la presión y era lógico que se le iba a venir Colo Colo, con este sistema que puso Almirón, Colo Colo tendría que haber ganado igual".

"Acá uno le echa la culpa al sistema que puso, pero estamos hablando de que tiene jugadores de jerarquía, que tiene jugadores que si uno pone a comparar con los jugadores de Limache, los que entraron en el primer tiempo tienen mucha mayor jerarquía que los de Limache", disparó el 'Barti'.

"Me parece que debió haber ganado igual, más allá te puede gustar o no el sistema, después entró Aquino, que de los que entró fue el más clarito. Sin ser el Aquino de Vélez, metió pases, después no es que Bolados haya entrado y haya jugado mejor que Salomón Rodríguez", profundizó el otrora delantero.

"Tenía una obligación, entró dormido, parecía que entró mirando por sobre el hombro a Limache y cuando quiso reaccionar ya era tarde, no pudo. A veces pasa que entra medio relajado a un partido, cuando uno se quiere acordar, se quiere meter en el partido y no puede, porque el rival se agranda y toma confianza", remató.

