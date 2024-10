El comediante Violento Palma lapida a Pablo Herrera: "¡¿Cuándo has sido cuico, hu...!?"

A través de redes sociales el humorista Mauricio Violento Palma apuntó con todo en contra del cantante Pablo Herrera, quien en el programa Sin Filtros entregó unas polémicas declaraciones en las que señaló que prefería ser "cuico" que pobre, porque según él, en Chile las personas de escasos recursos la pasan muy mal.

“Si paresco cuico, sorry ¡me encanta ser cuico, hueón! ¡Qué bueno ser cuico en Chile, porque sino lo pasas como la raja!” dijo añadiendo que “ser pobre en Chile, como en cualquier país, es muy triste. La gente te trata pésimo. No como en Argentina, que tú conversas con el taxista y eres un ciudadano a la par” señaló Herrera en el mencionado programa.

¿Qué dijo Palma sobre Pablo Herrera?

“Acá no, acá hay diferencias sociales y yo prefiero estar arriba, prefiero ser cuico que ser gente que está con pobreza. Sorry que lo diga, pero es verdad” terminó el cantante. Ante esto, el humorista decidió tomar cada una de las declaraciones y realizar sus descargos, la respuesta que le dio el cantante a la candidata a alcaldesa de Antofagasta, Daniela Avilés quien en el programa acusó de “criminalizar al extranjero pobre”.

“Sorry, pero como alcaldesa no tenís ninguna posibilidad. Yo no te recomiendo por ningún motivo. Y con lo que acabo de decir, no vas a ser alcaldesa, sorry” le dijo Herrera y Parra lo molestó. “Sorry, sorry. Él, el que dice y las cosas se hacen” dijo. Finalmente lanzó que “¡¿Cuándo has sido cuico, hueón?! A veces hay que saber callarse”.

"Hay gente como Pablo Herrera que de verdad no debiese reproducirse, que pena por sus hijos"; "Tiene la pura cara de cuico...que tipo más tonto y aparte de tonto, mentiroso y patético, la palabra artista le queda grande"; "Sory, escribí una canción con tres armonías y las repetí en todas las otras canciones", fueron algunos comentarios que le dejaron sus seguidores.

